Дамира Фаттахова избрали сопредседателем Российского движения школьников

Фото: Министерство по делам молодежи Татарстана

Замглавы Росмолодежи Дамира Фаттахова избрали сопредседателем Российского движения школьников (РДШ), об этом он сообщил в своем telegram-канале.



Он отметил, что продолжит работать в Росмолодежи. С избранием на пост сопредседателя у Фаттахова появилось еще одно направление. Он объяснил причину такого решения:

— <…> мы хотим обеспечить «бесшовный переход» молодого человека по возрастным группам. Чтобы вчерашний ребенок, который привык к определенной экосистеме, не попадал в нечто совершенно незнакомое, когда ему исполнится 14, и он войдет в категорию «молодежь».

Для этого планируется проводить серьезную работу с инфраструктурой — по детским и подростковым центрам, отдыху, проектам и программам. Фаттахов указал, что следует «добавить больше клиентоцентричности» и «учитывать реальный интерес самих детей»:

— Уже видел в интернете множество рассуждений на тему пионерии. Конечно, исторический опыт важен. При этом, мы учитываем и современные реалии, мнения и опыт современных экспертов. Будем стремиться создать вместе с детьми то, к чему им захочется приобщиться и это будет полезно.

Накануне СМИ сообщили, что в Кремле планируют сформировать новое общероссийское движение детей и молодежи. Сообщалось, что движение может возглавить Дамир Фаттахов, который ранее занимал пост министра по делам молодежи Татарстана.

Маргарита Головатенко