«Важен «бесшовный» переход между возрастными группами»: «новую пионерию» возглавит Дамир Фаттахов?

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Новое общероссийское движение возглавит экс-министр по делам молодежи Татарстана

Сегодня СМИ сообщили, что в Кремле планируют сформировать новое общероссийское движение детей и молодежи. Его также будут курировать Росмолодежь и Минпросвещения страны.

Новое движение создадут на базе уже существующих структур, которые работают по соответствующему направлению, например Российское движение школьников и проект «Большая перемена».

Официально в Кремле о планах по созданию в России движения детей и молодежи не сообщают. «Не располагаю такой информацией», — рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Фото: Министерство по делам молодежи Татарстана

По данным СМИ, движение возглавит замглавы Росмолодежи Дамир Фаттахов, который ранее занимал пост министра по делам молодежи Татарстана.

— Мне пока нечего вам сказать и прокомментировать, — сообщил он «Реальному времени».

Комментарий по созданию нового движения в Минмолодежи Татарстана обещали предоставить позднее. Как выяснило «Реальное время», подробностями об этом пока что не располагают и в Молодежной Ассамблее народов Татарстана, а также в Российском Союзе Молодежи.

«Важен «бесшовный» переход между возрастными группами»

Накануне Фаттахов подвел итоги участия в круглом столе, посвященном теме воспитания в современных условиях. В своем telegram-канале он представил основные тезисы доклада о формировании среды для непрерывного и всестороннего развития детей и подростков.

— Важен «бесшовный» переход между возрастными группами. Нам необходимо выстроить траекторию «ребенок — подросток — молодежь» и формировать среду для самореализации на каждом этапе взросления, — написал замглавы Росмолодежи.

Фото: realnoevremya.ru

По его словам, детские организации привлекают самых активных представителей молодого поколения. Различные движения нередко работают с одними и теми же детьми. Как подчеркнул Фаттахов, в современном мире человек может быть участником нескольких сообществ.

— Но предстоит много сделать, чтобы детские движения стали доступными и массовыми, были интересны и востребованы... Сегодня очевидно встает вопрос о консолидации детского движения, перефокусировки на новые задачи, — заключил он.

Так, среди задач обозначены увеличение охвата, создание новых и интересных для детей продуктов, восстановление системы подготовки кадров для детского движения и формирование его собственной среды.



«Разговоры о подобном движении ходят уже очень давно»



Как рассказал «Реальному времени» председатель Студенческого координационного совета Общероссийского профсоюза образования Виктор Шабельник, разговоры о движении для детей и молодежи ходят уже очень давно. По его словам, после распада СССР не осталось единой молодежной организации. Большую часть работы с подрастающим поколением взяли на себя профсоюзы, стройотряды, Российский Союз Молодежи и другие.

— При этом движение, которое работало бы с самыми юными россиянами, до настоящего времени в принципе отсутствовало, а воспитательными функциями занимались органы исполнительной власти, — пояснил Шабельник.

Фото: vk.com

По мнению председателя СКС профсоюза, если такую организацию возглавит человек с колоссальным опытом работы в молодежной политике, то это во многом улучшит работу с подрастающим поколением.

100-летие со дня основания Дня пионерии

Ожидается, что официально о появлении новой структуры объявят в четверг, 19 мая. В этот день в СССР отмечался День пионерии, а в текущем году исполнится 100 лет со дня основания этого праздника. В Советском Союзе он был одним из главных торжеств для школьников.

19 мая отмечается день рождения Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ленина. В этот день 1922 года 2-я Всероссийская конференция комсомола решила повсеместно создавать пионерские отряды.

Фото: ru.wikipedia.org

С тех пор ко Дню пионерии школьники посещали «Ленинские уроки», также подводились результаты успеваемости и общественной активности. А еще в этот праздник организовывались различные концерты и конкурсы, отличившиеся пионеры и школьники получали награды.

Диана Жиленкова