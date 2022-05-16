Каримов в должности замглавы Минпромторга России будет курировать развитие автопрома и сельхозмашиностроения

Экс-глава Минпромторга Татарстана Альберт Каримов, назначенный на пост замминистра промышленности и торговли России, будет курировать развитие автопрома и сельхозмашиностроения. Он приступил к работе на новой должности с сегодняшнего дня, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ведомства.

Под контролем Каримова в Минпромторге России будут функционировать Департамент сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения и Департамент автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения.

Каримов на посту замминистра промышленности и торговли России сменил Александра Морозова, который занимал эту должность с июля 2015 года. Распоряжение о его освобождении подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. В документе указано, что это связано с переходом Морозова на другую работу.

Александр Морозов. Фото: minpromtorg.gov.ru

О назначении Каримова на должность заместителя министра промышленности и торговли России стало известно сегодня. Распоряжении о назначении подписал глава правительства страны Михаил Мишустин.



Напомним, Альберт Каримов занимал пост заместителя премьер-министра Татарстана — министра промышленности и торговли республики с 23 декабря 2015 года. Кого назначат на его место — пока неизвестно.

Диана Жиленкова