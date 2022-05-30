Олег Коробченко назначен и.о. министра промышленности и торговли Татарстана

Депутат Госсовета Татарстана, директор челнинского ООО «Кориб» Олег Коробченко назначен исполняющим обязанности заместителя премьер-министра РТ — министра промышленности и торговли РТ.

Соответствующий указ подписал сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов. Сегодня коллективу его представил премьер-министр Алексей Песошин.

Олег Коробченко родился 12 мая 1977 года. В 2011 году окончил Институт экономики, управления и права, по специальности «финансы и кредит». В 2015-м окончил Высшую школу корпоративного управления РАНХ и ГС при президенте России.

С 2004 года — генеральный директор ООО «Кориб», в 2010—2019 годах — депутат городского совета Челнов. С сентября 2019-го — депутат государственного совета Татарстана шестого созыва. Награжден благодарственным письмом мэра Челнов (2012, 2013).

Маргарита Головатенко