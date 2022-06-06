В Казахстане создали комиссию по возврату незаконно вывезенных за рубеж денег

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании межведомственной комиссии по возврату незаконно вывезенных гражданами страны за рубеж денег. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Глава государства намерен лично контролировать деятельность комиссии, пишет «Интерфакс».

Фото: wikipedia.org

В воскресенье в Казахстане завершилось голосование на республиканском референдуме по внесению изменений и дополнений в конституцию.

В марте президент страны Касым-Жомарт Токаев представил программу политических реформ республики. В частности, Токаев предложил уйти от «суперпрезидентства» — он назвал неправильным тот факт, что на сегодняшний день в Казахстане «все замыкается на президенте». В конце апреля сообщалось, что поправки в Конституцию Казахстана лишат Нурсултана Назарбаева статуса елбасы (лидера нации).

Татьяна Леухина