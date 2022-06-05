За поправки в конституцию Казахстана на референдуме проголосовали 76,7% граждан — данные экзитполов

Более 76% казахстанцев проголосовали за внесение изменений в конституцию страны на республиканском референдуме. Об этом свидетельствуют данные экзитпола, показанного в ходе онлайн-марафона, организованного телерадиокорпорацией «Казахстан».

Опрос Института комплексных социальных исследований СОЦИС-А показал, что за внесение изменений конституцию страны проголосовали 76,7% казахстанцев.

По данным экзитпола института «Общественного мнения», поправки в конституцию поддержали 74,8% граждан, пишет ТАСС.

Фото: wikimedia.org

Голосование стартовало в Казахстане этим утром. Всего работают более 10 тысяч участков. В списках граждан, которые вправе участвовать в референдуме, указаны 11,7 млн жителей страны.



В марте президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с посланием к народу страны. Как и обещал после январских протестов, он представил программу политических реформ республики. В частности, Токаев предложил уйти от «суперпрезидентства» — он назвал неправильным тот факт, что на сегодняшний день в Казахстане «все замыкается на президенте». В конце апреля сообщалось, что поправки в Конституцию Казахстана лишат Нурсултана Назарбаева статуса елбасы (лидера нации).



Татьяна Леухина