Правительство одобрило выделение дополнительных средств на развитие туризма

Правительство России одобрило выделение средств на реализацию проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом сообщает пресс-служба кабмина РФ.

Из федерального бюджета регионам выделят в текущем году 3,4 млрд рублей, в 2023 году — 10,6 млрд рублей, в 2024 — 10,1 млрд рублей.

Средства выделяются на развитие туристских кластеров и создания инженерной и транспортной инфраструктуры в рамках государственной программы «Развитие туризма».

Сегодня министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов сообщил, что в мае республика получила 284 миллиона рублей по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства».

Татьяна Леухина