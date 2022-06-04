Правительство одобрило выделение дополнительных средств на развитие туризма
Правительство России одобрило выделение средств на реализацию проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом сообщает пресс-служба кабмина РФ.
Из федерального бюджета регионам выделят в текущем году 3,4 млрд рублей, в 2023 году — 10,6 млрд рублей, в 2024 — 10,1 млрд рублей.
Средства выделяются на развитие туристских кластеров и создания инженерной и транспортной инфраструктуры в рамках государственной программы «Развитие туризма».
Сегодня министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов сообщил, что в мае республика получила 284 миллиона рублей по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства».
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