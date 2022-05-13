Глава Ростуризма назвала Татарстан в числе популярных направлений для путешествий на майские праздники

Татарстан вошел в число наиболее популярных направлений для путешествий на майские праздники. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова на совещании

Также в этом списке — Калининградская, Московская, Ярославская и Владимирская области, Санкт-Петербург и Москва, Краснодарский и Ставропольский края.

— Помимо традиционных направлений все большую популярность набирают культурно-познавательные направления, где одновременно с богатой экскурсионной программой есть возможность отдыха на природе и у воды — на Волге, Балтике, — отметила Догузова.

Фото: tatarstan.ru

Что касается цен на отдых, то по сравнению с аналогичным периодом прошлого года резкого роста стоимости номеров в наиболее популярных трехзвездочных отелях не наблюдается — средняя цена за ночь составляет около 4 тыс. рублей.

Напомним, с 30 апреля по 9 мая загрузка гостиниц Казани составила 85%. Наибольшей популярностью пользовались трехзвездочные отели — их загрузка составила 92%. На 86% и 85% были заполнены гостиницы 0—2* и 4*, а вот пятизвездочные отели — только на 68%.

Самая большая загрузка была с 30 апреля по 2 мая — 94%. В этот период все отели, кроме пятизвездочных — 83%, были заполнены более чем на 90%: 0—2* — 98%, 3* — 96%, 4* — 93%.