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Татарстан дополнительно получил 3,3 млрд рублей на реализацию нацпроектов

15:15, 04.06.2022 Сюжет:  Нацпроекты в Татарстане
Татарстан дополнительно получил 3,3 млрд рублей на реализацию нацпроектов
Фото: realnoevremya.ru (архив)

На сегодняшний день на реализацию мероприятий национальных проектов в Татарстане определили лимит в размере 32,7 миллиарда рублей. Об этом сообщил министр экономики республики Мидхат Шагиахметов.

В мае в том числе дополнительно выделили 3 миллиарда рублей по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и 284 миллионов рублей по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства», сообщает пресс-служба Минэкономики Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В 2022 году на реализацию национальных проектов в Татарстане предусмотрено 29,4 миллиарда рублей. Большую часть из них предоставит федеральный бюджет — 19,1 миллиарда, еще 10,3 миллиарда добавят из республиканского бюджета. На реализацию мероприятий по нацпроекту «Жилье и городская среда» планируется направить 2,3 миллиарда рублей.

Татьяна Леухина
ЭкономикаОбществоВласть Татарстан

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