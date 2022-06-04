Татарстан дополнительно получил 3,3 млрд рублей на реализацию нацпроектов

На сегодняшний день на реализацию мероприятий национальных проектов в Татарстане определили лимит в размере 32,7 миллиарда рублей. Об этом сообщил министр экономики республики Мидхат Шагиахметов.

В мае в том числе дополнительно выделили 3 миллиарда рублей по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и 284 миллионов рублей по национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства», сообщает пресс-служба Минэкономики Татарстана.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

В 2022 году на реализацию национальных проектов в Татарстане предусмотрено 29,4 миллиарда рублей. Большую часть из них предоставит федеральный бюджет — 19,1 миллиарда, еще 10,3 миллиарда добавят из республиканского бюджета. На реализацию мероприятий по нацпроекту «Жилье и городская среда» планируется направить 2,3 миллиарда рублей.



Татьяна Леухина