Главное о коронавирусе на 4 июня: Россия снимет ограничения на въезд для иностранцев, опасность COVID-19 летом
В Татарстане уровень коллективного иммунитета опустился ниже 30%
- Вице-премьер Татарстана, начальник оперштаба по борьбе с коронавирусом Лейла Фазлеева заявила, что в республике не планируется отменять масочный режим вслед за другими регионами Приволжского федерального округа. По ее словам, решение об отказа от средств индивидуальной защиты может быть принято лишь на федеральном уровне.
- За неделю в Татарстане уровень коллективного иммунитета к COVID-19 упал на 6,8%, подсчитало «Реальное время». На 3 июня он оценивается в 27,6%, а на 27 мая он составлял 34,4%.
- По данным портала стопкоронавирус.рф, в Татарстане с начала массовой вакцинации прививку против COVID-19 сделали 2 518 687 человек. Завершили курс вакцинации на 3 июня 2 447 782 жителя республики.
Новая российская платформа выявит возможные мутации COVID-19
- По состоянию на 3 июня уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составил 31,1%. Неделей ранее он оценивался в 34,4%. Таким образом, за прошедшие семь дней показатель снизился на 3,3%.
- В общей сложности в России прививку от коронавируса на 3 июня сделали 91 957 470 человек. Полный курс вакцинации прошли 87 661 037 россиян, сообщили в федеральном оперштабе.
- Руководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet, семейный врач Сергей Чудаков заявил, что летом в России ситуация с коронавирусом может ухудшиться, так как из-за перегрева человек становится более уязвим для неблагоприятных воздействий. По его словам, в жаркую погоду иммунитет человека снижается. Летом люди активно заражаются инфекцией, об этом свидетельствует опыт прошлых лет, отметил эксперт.
- Врио главы Марий Эл Юрий Зайцев сообщил о том, что с 3 июня в республике приостанавливают действие обязательного масочного режима. Решение принято в связи с улучшением эпидемической обстановки в регионе. Однако гражданам рекомендуется носить маски в общественных местах.
- Эпидемиологические ограничения для иностранцев, прибывающих в страну самолетом или через морские пункты пропуска, снимаются с 14 июня. Они вводились распоряжениями правительства от марта 2020 года. Кроме того, с 14 июня возобновят железнодорожное сообщение между Ташкентом и Самарой, а также Волгоградом с частотой один раз в неделю на каждом маршруте.
- Людям, привившимся двухкомпонентной вакциной и ревакцинировавшимся однокомпонентным «Спутником Лайт», спустя полгода лучше снова ревакцинироваться «Спутником V», рекомендует врач-инфекционист Иван Коновалов. Сделать это можно в поликлинике, к которой они прикреплены по ОМС. Если по какой-то причине вакцина там отсутствует, то его направят в то медучреждение, где она есть. Также вакцины против COVID-19 до сих пор в наличии во многих коммерческих медицинских центрах, отметил специалист.
- С появлением новых штаммов COVID-19, Россия может столкнуться с некоторым временным подъемом заболеваемости, считает научный консультант Центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» Самарского государственного медицинского университета, главный врач клиник СамГМУ Николай Измалков. «Омикрон», к примеру, протекает быстро в амбулаторных условиях. В связи с этим прививаться по-прежнему крайне необходимо, поскольку вакцинация защищает человека от тяжелого течения болезни и от попадания в реанимацию, напоминает эксперт.
- Врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин рассказал, что в регионе отменили часть коронавирусных ограничений, в том числе масочный режим. Больше не действует правило о соблюдении социальной дистанции, а также ограничение на заполняемость зрительных залов учреждений культуры.
- В пресс-службе Университета 2035 сообщили, что новая платформа, созданная при участии российских студентов, выявит новые мутации коронавируса на основе данных о течении болезни у пациентов. По словам наставника команды, кандидата технических наук, Екатерины Новиковой, разработанная система позволит собирать деперсонализированную информацию о новых симптомах COVID-19 для последующего анализа и выявления возможных мутаций, что поможет эффективнее бороться с вирусом.
- Губернатор Волгоградской области отменил масочный режим и ограничения, связанные с COVID-19. По информации администрации правительства региона, несмотря на снятие ограничений, в области продолжат тестирование на коронавирус.
- Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление об отмене всех антиковидных ограничений в регион. Теперь не требуется проверять температуру тела сотрудников на предприятиях и проветривать помещения. Отменена дезинфекция и социальная дистанция между людьми. Это касается зданий и парков, рынков, торговых центров.
- МИД России заявил, что в Италии забыли о российской гуманитарной помощи в период начала борьбы с пандемией коронавируса. Итальянский государственный телеканал RAI 3 выпустил документальный фильм, содержание которого сводилось к тому, что цель российской гуманитарной миссии в Ломбардии, сильно пострадавшей от на тот момент неизученного заболевания, якобы состояла не в том, чтобы спасать жизни граждан Италии, а чтобы «шпионить за силами и военными объектами НАТО». В ведомстве отметили, что «в итальянской гостелекомпании решили сыграть на модной нынче русофобии».
Глава ВОЗ заявил об угрозе появления более заразного штамма COVID-19
В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 531 457 631 человек, 6 297 756 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (84 724 329). На второй строчке — Индия (43 172 547), на третьей — Бразилия (31 137 479), на четвертой — Франция (29 788 676), на пятой — Великобритания (22 493 328).
Больше всего смертей зафиксировано в США (1 008 422). За ними следуют Бразилия (666 971), Индия (524 677), Россия (371 703, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (324 966).
- Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о существовании реальной угрозы появления нового, более заразного варианта коронавируса, который может избегать воздействия изобретенных вакцин. По его словам, ВОЗ обеспокоена «тенденциями в некоторых регионах». Так, в Африке и Западно-Тихоокеанском регионе увеличивается количество летальных исходов. А в Америке помимо смертности, поднимается и заболеваемость COVID-19.
- Южная Корея отменит карантинные требования для непривитых туристов с 8 июня. Так, согласно новым правилам, невакцинированным путешественникам для въезда понадобится два ПЦР-теста — полученный не ранее чем за 48 часов до вылета и сделанный в течение 72 часов после прибытия в страну, а также электронное разрешение K-ETA. Кроме того, Южная Корея начнет постепенно отменять авиационные ограничения для международных рейсов.
- Врачи в КНДР за прошедшие сутки выявили более 79 тысяч пациентов с симптомами лихорадки, их общее число с конца апреля на фоне распространения коронавируса достигло 3 996 690. Об этом в субботу сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Отмечается, что из общего числа жителей с повышенной температурой поправились 3,85 млн человек, а еще 146 тысяч проходят лечение. Также за сутки был зафиксирован один летальный исход, общее число смертей выросло до 71.
- Кубинские и китайские ученые выделили фрагмент из белковой оболочки SARS-CoV-2. Его можно использовать в комбинации с короткими молекулами РНК как основу для вакцины от коронавирусов, которую можно вводить через нос. Исследователи создали основу для универсальной вакцины от SARS-CoV-2, ближневосточной лихорадки MERS и атипичной пневмонии, которую можно будет закапывать пациентам в нос. При разработке вакцины они заметили, что многие участки N-белка коронавируса, составляющего основу его оболочки, почти не меняются по мере эволюции этого патогена. Схожие сегменты присутствуют и в белках оболочки многих вариантов коронавируса из подрода Sarbecovirus.
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