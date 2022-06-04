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Главное о коронавирусе на 4 июня: Россия снимет ограничения на въезд для иностранцев, опасность COVID-19 летом

11:00, 04.06.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
Главное о коронавирусе на 4 июня: Россия снимет ограничения на въезд для иностранцев, опасность COVID-19 летом
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане уровень коллективного иммунитета опустился ниже 30%

  • Вице-премьер Татарстана, начальник оперштаба по борьбе с коронавирусом Лейла Фазлеева заявила, что в республике не планируется отменять масочный режим вслед за другими регионами Приволжского федерального округа. По ее словам, решение об отказа от средств индивидуальной защиты может быть принято лишь на федеральном уровне.
Фото: Максим Платонов (архив)
  • За неделю в Татарстане уровень коллективного иммунитета к COVID-19 упал на 6,8%, подсчитало «Реальное время». На 3 июня он оценивается в 27,6%, а на 27 мая он составлял 34,4%.
  • По данным портала стопкоронавирус.рф, в Татарстане с начала массовой вакцинации прививку против COVID-19 сделали 2 518 687 человек. Завершили курс вакцинации на 3 июня 2 447 782 жителя республики.
Фото: Максим Платонов

Новая российская платформа выявит возможные мутации COVID-19

  • По состоянию на 3 июня уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составил 31,1%. Неделей ранее он оценивался в 34,4%. Таким образом, за прошедшие семь дней показатель снизился на 3,3%.
  • В общей сложности в России прививку от коронавируса на 3 июня сделали 91 957 470 человек. Полный курс вакцинации прошли 87 661 037 россиян, сообщили в федеральном оперштабе.
  • Руководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet, семейный врач Сергей Чудаков заявил, что летом в России ситуация с коронавирусом может ухудшиться, так как из-за перегрева человек становится более уязвим для неблагоприятных воздействий. По его словам, в жаркую погоду иммунитет человека снижается. Летом люди активно заражаются инфекцией, об этом свидетельствует опыт прошлых лет, отметил эксперт.
Фото: Максим Платонов
  • Врио главы Марий Эл Юрий Зайцев сообщил о том, что с 3 июня в республике приостанавливают действие обязательного масочного режима. Решение принято в связи с улучшением эпидемической обстановки в регионе. Однако гражданам рекомендуется носить маски в общественных местах.
  • Эпидемиологические ограничения для иностранцев, прибывающих в страну самолетом или через морские пункты пропуска, снимаются с 14 июня. Они вводились распоряжениями правительства от марта 2020 года. Кроме того, с 14 июня возобновят железнодорожное сообщение между Ташкентом и Самарой, а также Волгоградом с частотой один раз в неделю на каждом маршруте.
  • Людям, привившимся двухкомпонентной вакциной и ревакцинировавшимся однокомпонентным «Спутником Лайт», спустя полгода лучше снова ревакцинироваться «Спутником V», рекомендует врач-инфекционист Иван Коновалов. Сделать это можно в поликлинике, к которой они прикреплены по ОМС. Если по какой-то причине вакцина там отсутствует, то его направят в то медучреждение, где она есть. Также вакцины против COVID-19 до сих пор в наличии во многих коммерческих медицинских центрах, отметил специалист.
Фото: Максим Платонов
  • С появлением новых штаммов COVID-19, Россия может столкнуться с некоторым временным подъемом заболеваемости, считает научный консультант Центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» Самарского государственного медицинского университета, главный врач клиник СамГМУ Николай Измалков. «Омикрон», к примеру, протекает быстро в амбулаторных условиях. В связи с этим прививаться по-прежнему крайне необходимо, поскольку вакцинация защищает человека от тяжелого течения болезни и от попадания в реанимацию, напоминает эксперт.
  • Врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин рассказал, что в регионе отменили часть коронавирусных ограничений, в том числе масочный режим. Больше не действует правило о соблюдении социальной дистанции, а также ограничение на заполняемость зрительных залов учреждений культуры.
  • В пресс-службе Университета 2035 сообщили, что новая платформа, созданная при участии российских студентов, выявит новые мутации коронавируса на основе данных о течении болезни у пациентов. По словам наставника команды, кандидата технических наук, Екатерины Новиковой, разработанная система позволит собирать деперсонализированную информацию о новых симптомах COVID-19 для последующего анализа и выявления возможных мутаций, что поможет эффективнее бороться с вирусом.
Фото: Максим Платонов
  • Губернатор Волгоградской области отменил масочный режим и ограничения, связанные с COVID-19. По информации администрации правительства региона, несмотря на снятие ограничений, в области продолжат тестирование на коронавирус.
  • Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление об отмене всех антиковидных ограничений в регион. Теперь не требуется проверять температуру тела сотрудников на предприятиях и проветривать помещения. Отменена дезинфекция и социальная дистанция между людьми. Это касается зданий и парков, рынков, торговых центров.
  • МИД России заявил, что в Италии забыли о российской гуманитарной помощи в период начала борьбы с пандемией коронавируса. Итальянский государственный телеканал RAI 3 выпустил документальный фильм, содержание которого сводилось к тому, что цель российской гуманитарной миссии в Ломбардии, сильно пострадавшей от на тот момент неизученного заболевания, якобы состояла не в том, чтобы спасать жизни граждан Италии, а чтобы «шпионить за силами и военными объектами НАТО». В ведомстве отметили, что «в итальянской гостелекомпании решили сыграть на модной нынче русофобии».

Глава ВОЗ заявил об угрозе появления более заразного штамма COVID-19

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 531 457 631 человек, 6 297 756 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (84 724 329). На второй строчке — Индия (43 172 547), на третьей — Бразилия (31 137 479), на четвертой — Франция (29 788 676), на пятой — Великобритания (22 493 328).

Больше всего смертей зафиксировано в США (1 008 422). За ними следуют Бразилия (666 971), Индия (524 677), Россия (371 703, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (324 966).

  • Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о существовании реальной угрозы появления нового, более заразного варианта коронавируса, который может избегать воздействия изобретенных вакцин. По его словам, ВОЗ обеспокоена «тенденциями в некоторых регионах». Так, в Африке и Западно-Тихоокеанском регионе увеличивается количество летальных исходов. А в Америке помимо смертности, поднимается и заболеваемость COVID-19.
  • Южная Корея отменит карантинные требования для непривитых туристов с 8 июня. Так, согласно новым правилам, невакцинированным путешественникам для въезда понадобится два ПЦР-теста — полученный не ранее чем за 48 часов до вылета и сделанный в течение 72 часов после прибытия в страну, а также электронное разрешение K-ETA. Кроме того, Южная Корея начнет постепенно отменять авиационные ограничения для международных рейсов.
Фото: pixabay.com
  • Врачи в КНДР за прошедшие сутки выявили более 79 тысяч пациентов с симптомами лихорадки, их общее число с конца апреля на фоне распространения коронавируса достигло 3 996 690. Об этом в субботу сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Отмечается, что из общего числа жителей с повышенной температурой поправились 3,85 млн человек, а еще 146 тысяч проходят лечение. Также за сутки был зафиксирован один летальный исход, общее число смертей выросло до 71.
  • Кубинские и китайские ученые выделили фрагмент из белковой оболочки SARS-CoV-2. Его можно использовать в комбинации с короткими молекулами РНК как основу для вакцины от коронавирусов, которую можно вводить через нос. Исследователи создали основу для универсальной вакцины от SARS-CoV-2, ближневосточной лихорадки MERS и атипичной пневмонии, которую можно будет закапывать пациентам в нос. При разработке вакцины они заметили, что многие участки N-белка коронавируса, составляющего основу его оболочки, почти не меняются по мере эволюции этого патогена. Схожие сегменты присутствуют и в белках оболочки многих вариантов коронавируса из подрода Sarbecovirus.
Максим Кокунин
ОбществоМедицина Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:02
    Уберите уже маски в рт, все равно их никто не носит
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