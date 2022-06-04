Врач объяснил, почему летом коронавирус представляет особую опасность

Летом в России ситуация с коронавирусом может ухудшиться. Из-за перегрева человек становится более уязвим для неблагоприятных воздействий, объяснил руководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet, семейный врач Сергей Чудаков.

По его словам, в жаркую погоду иммунитет человека снижается. Летом люди активно заражаются инфекцией, об этом свидетельствует опыт прошлых лет, сообщают «Известия».

Фото: realnoevremya.ru

— Рекомендации для россиян все те же и от сезона они не зависят. Если есть возможность поехать не в час пик — надо ехать не в час пик. Если маски отменили, а человек едет в набитом транспорте, то маску лучше надеть на этот период времени, — пояснил специалист.



Вчера сообщалось, что в Татарстане не планируется отменять масочный режим вслед за другими регионами Приволжского федерального округа. Как сообщила вице-премьер республики и начальник оперштаба по борьбе с коронавирусом Лейла Фазлеева, соответствующее решение федерального санитарного врача по России еще не принято.

Диана Жиленкова