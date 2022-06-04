Глава ВОЗ заявил об угрозе появления более заразного штамма COVID-19

Существует реальная и явная угроза появления нового, более заразного варианта коронавируса, который может избегать воздействия изобретенных вакцин. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, ВОЗ обеспокоена «тенденциями в некоторых регионах». Так, в Африке и Западно-Тихоокеанском регионе увеличивается количество летальных исходов. А в Америке помимо смертности, поднимается и заболеваемость COVID-19.

Фото: realnoevremya.ru

— Пока рано говорить, что пандемия закончилась. Она не закончилась, — приводит слова Гебрейесуса ТАСС.

Тем временем в России за последнюю неделю уровень коллективного иммунитета к коронавирусу снизился на 3,3% до 31,1%. Всего в стране прививку от инфекции сделали 91 957 470 человек, полный курс вакцинации прошли 87 661 037 жителей страны.

Диана Жиленкова