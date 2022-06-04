За неделю в России уровень коллективного иммунитета к COVID-19 снизился на 3,3%

По состоянию на 3 июня уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составил 31,1%. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

Неделей ранее этот показатель оценивался в 34,4%. Таким образом, за прошедшие семь дней уровень коллективного иммунитета к инфекции снизился на 3,3%.

Фото: realnoevremya.ru

В общей сложности в России прививку от коронавируса сделали 91 957 470 человек. Полный курс вакцинации, обоими компонентами препарата, прошли 87 661 037 жителей страны.

В России за минувшие сутки выявили 4 188 новых случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии инфекцию подхватили 18 343 964 человека, выздоровели 17 755 194 пациента. Скончались 379 363 заболевших.

Диана Жиленкова