Вирусолог: от оспы обезьян могут остаться небольшие шрамы

На коже человека, который перенес оспу обезьян, могут остаться небольшие шрамы. Однако это не обязательный эффект, сообщил вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альштейн.

По его словам, вероятность того, что заболевание оставит за собой оспины, не так велика. В этом случае, по сравнению с натуральной оспой, последствия являются не такими существенными, передает «РИА Новости».



Фото: Максим Платонов

— Других изменений в организме, как правило, не происходит — человек полностью выздоравливает, — добавил специалист.

Оспа обезьян может обрести пандемический потенциал, считает врач-терапевт Алексей Водовозов. По словам специалиста, предполагается, что в самом начале цепочки распространения инфекции были и половые контакты. Затем заболевание стало передаваться бытовым путем.

Диана Жиленкова