Эксперт: оспа обезьян может обрести пандемический потенциал

Оспа обезьян может обрести пандемический потенциал. Такое мнение выразил врач-терапевт Алексей Водовозов.

По его словам, предполагается, что в самом начале цепочки распространения инфекции были в том числе половые контакты. Потом заболевание стало передаваться бытовым путем, например через общую посуду или полотенца.

Фото: realnoevremya.ru

— Но если вдруг вирус оспы обезьян научится передаваться аэрозольной фракцией, то, что в нашем понимании воздушно-капельный путь, тогда могут быть проблемы. Она может стать следующей пандемической инфекцией, — приводит слова врача «Москва 24».

На этой неделе директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что для эффективного реагирования на оспу обезьян не потребуются такие же масштабные меры, как в случае COVID-19. Однако данных о том, удастся ли полностью сдержать распространение заболевания, нет.

Диана Жиленкова