Постпред России при ООН: страна готова предоставить безопасный проход украинским судам с зерном

Россия готова обсуждать вопрос об экспорте украинского зерна, однако это возможно при условии разминирования Киевом заблокированных прибрежной акватории и портов. Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

— Много спекуляций на тему вывоза [зерна], европейцы создают так называемые коридоры солидарности, пытаясь вывезти украинское зерно наземным путем, хотя это не очень эффективно, — приводит его слова ТАСС.

Фото: council.gov.ru

Как отметил Небензя, если украинская сторона разминирует акваторию, то Россия готова предоставить коридор для обеспечения безопасного вывода судов. По его словам, Киев не только разместил мины, но и затопил корабли якобы в целях безопасности.



На прошлой неделе в Минобороны России сообщили об устранении минной опасности в акватории порта Мариуполя. По данным ведомства, гражданские суда могут безопасно пользоваться гаванью.

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Диана Жиленкова