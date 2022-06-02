Постпред России при ООН: страна готова предоставить безопасный проход украинским судам с зерном
Россия готова обсуждать вопрос об экспорте украинского зерна, однако это возможно при условии разминирования Киевом заблокированных прибрежной акватории и портов. Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
— Много спекуляций на тему вывоза [зерна], европейцы создают так называемые коридоры солидарности, пытаясь вывезти украинское зерно наземным путем, хотя это не очень эффективно, — приводит его слова ТАСС.
Как отметил Небензя, если украинская сторона разминирует акваторию, то Россия готова предоставить коридор для обеспечения безопасного вывода судов. По его словам, Киев не только разместил мины, но и затопил корабли якобы в целях безопасности.
На прошлой неделе в Минобороны России сообщили об устранении минной опасности в акватории порта Мариуполя. По данным ведомства, гражданские суда могут безопасно пользоваться гаванью.
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