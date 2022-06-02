В Челнах в 2022 году на безопасность школ и детских садов потратят более 65 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

В Набережных Челнах в 2022 году на обеспечение безопасности жизни и здоровья учеников и сотрудников школ и детских садов, а также повышение уровня антитеррористической защищенности потратят более 65 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Средства выделят из муниципального бюджета. На них выполнят работы по замене ограждений в 12 школах и шести детских садах, установят дополнительные видеокамеры в 18 дошкольных образовательных учреждениях, электронные замки на входах первого этажа и калитках в 118 детских садах, а также организуют пост охраны в школе №19.

Завершить все работы планируется до 1 августа. Помимо этого, власти намерены провести ремонт систем тепловодоснабжения, кровель и полов, эвакуационных лестниц и заменить оконные блоки в образовательных учреждениях города. На это предусмотрено более 120 миллионов рублей.

Фото: nabchelny.ru

21 марта мэрия Казани сообщила, что из бюджета республики выделят 1,1 млрд рублей на мероприятия по обеспечению общественной и антитеррористической безопасности в детских образовательных учреждениях города. Уже 5 мая стало известно, что в текущем году в 154 школах и 304 детских садах столицы Татарстана появится специальная охранная сигнализация. В конце мая «Реальному времени» рассказали, как проходит оснащение системами безопасности в учебных заведениях города.

Дарья Акимова