В Татарстане за минувшие сутки выявили 121 случай заражения коронавирусом

Фото: Максим Платонов

За минувшие сутки в Татарстане подтвердился 121 случай заражения COVID-19. Всего с начала пандемии коронавирус в республике выявили у 150 196 человек.

Госпитализировали с COVID-19 за прошедшие сутки 71 татарстанца, следует из данных федерального оперштаба. Вылечились еще 283 жителя республики. С начала пандемии выздоровели 145 577 татарстанцев.

Скриншот стопкоронавирус.рф

За минувшие сутки в Татарстане не зарегистрировали случаев смерти от коронавируса. Всего в республике насчитывается 1 995 человек, умерших из-за COVID-19.

Актуальная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на утро 1 июня читайте в подборке интернет-газеты.



Татьяна Демина