Главное о коронавирусе на 1 июня: в Казани началась вакцинация у метро, ограничение полетов в Турцию продлили
Вакцинация у метро
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 30 новых случаев COVID-19. Всего на 1 июня в республике зарегистрировано 21 514 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 18 544 человека, в том числе 54 за минувшие сутки. Умерли за весь период ровно 500 человек.
- С сегодняшнего дня в Казани пройти вакцинацию от коронавируса можно будет у станций метро. Необходимо при себе иметь паспорт и СНИЛС. С 7.30 до 18.30 прививку можно будет сделать у девяти станций метро: «Авиастроительная», «Северный вокзал», «Яшьлек», «Козья слобода», «Площадь Габдуллы Тукая», «Суконная слобода», «Горки», «Проспект Победы» и «Дубравная».
Россияне стали меньше курить
За последние сутки в России выявили 9 500 новых случаев коронавируса, выздоровели 8 994 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 5 081 417 человек, а выздоровевших — до 4 693 579 человек.
За сутки болезнь унесла жизни 372 россиян. За весь период в России от коронавируса умерло 121 873 человека.
За последние сутки в России проведено более 271 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 528 827 человек.
- В Госдуме разрабатывают новый план организации въездного туризма в условиях пандемии. Не исключено, что в стране будут введены ковидные паспорта, сообщил зампред комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов.
- С 10 июня Россия возобновит взаимные перелеты с восемью государствами. Регулярные перелеты возобновятся в Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко, Хорватию. Также запустят чартерный рейс в Албанию.
- Россия продлила до 21 июня ограничение авиасообщения с Турцией и Танзанией из-за сложной эпидемиологической обстановки в этих странах, сообщили в оперштабе по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Между Москвой и Анкарой при этом остаются два регулярных рейса в неделю.
- Вакцина «КовиВак» Центра Чумакова появилась в московских больницах. Сейчас доступно 3 тыс. доз «КовиВака», а вакцинация препаратом начнется в ближайшее время.
- В Кирове врачи спасли 8-летнюю девочку со 100-процентным поражением легких в результате коронавируса. Около месяца она провела в реанимации на искусственной вентиляции легких. и еще месяц девочка проходила реабилитацию.
- В Государственном научном центре «Вектор» считают, что предпосылок для новой пандемии из-за индийского штамма коронавируса нет. Там считают, что санитарно-эпидемиологические меры, принимаемые в России, эффективны против возникающих разновидностей коронавируса.
- Телеведущий и врач Александр Мясников заявил, что в масках есть опасность: человек ложно думает о полной защищенности от коронавируса. В Telegram-канале доктор также выступил за привилегии для вакцинированных.
- Врач из Екатеринбурга заразился COVID-19 после вакцинации «Спутником V». Он считает, что был инфицирован одним из новых штаммов коронавируса. При этом проведенная КТ легких изменений не выявила.
- Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от ботокса после прививки от COVID-19. Уколы ботокса можно начинать делать спустя месяц после введения второй дозы вакцины.
- Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн считает, что страх заболеть COVID-19 усилил мотивацию россиян бросить курить. Впервые за последние годы в России наметилась тенденция снижения потребления табачной продукции по всем категориям граждан.
Различные штаммы будут обозначать буквами греческого алфавита
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразилось 170 724 858 человек, 3 550 179 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (33 264 415). На второй строчке — Индия (28 175 044), на третьей — Бразилия (16 545 554), на четвертой — Франция (5 728 788), на пятой — Турция (5 249 404). Россия занимает шестое место (5 013 512, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (594 568). За ними следуют Бразилия (462 791), Индия (331 895), Мексика (223 568) и Великобритания (128 045).
- ВОЗ введет буквы греческого алфавита для обозначения штаммов коронавируса. Это сделают, чтобы не дискриминировать страны, где эти штаммы обнаружили впервые, и для удобства использования в ненаучном разговоре.
- Европейская комиссия (ЕК) предложила не требовать ни тестов, ни карантинов для поездок лиц, прошедших полную вакцинацию или переболевших коронавирусом, путешествующих в Евросоюзе. Под «полностью вакцинированными» понимаются люди на 14-й день после получения второй дозы вакцины.
- Британская разведка поменяла свое мнение о возникновении коронавируса. Там считают теперь правдоподобной версию, что причиной пандемии COVID-19 стала утечка коронавируса из Уханьского института вирусологии КНР, сообщила в воскресенье газета The Sunday Times. Издание отмечает, что мнения ученых, заявлявших о лабораторном происхождении вируса, не публиковали в научных журналах.
- Кубок Америки по футболу в 2021 году может не состояться из-за коронавируса. Аргентина лишилась права проведения соревнований из-за роста числа заболевших коронавирусом в стране. Изначально турнир должен был пройти на территории Колумбии и Аргентины. Неделю назад колумбийцы лишились права проведения Кубка Америки, а теперь права на турнир отобрали и у Аргентины.
- Власти Египта сняли введенные в начале мая в рамках борьбы с коронавирусом ограничения. Торговые центры и магазины могут вернуться к обычному летнему графику работы.
- Турция смягчила коронавирусные ограничения. Кафе и рестораны, спортивные залы и парки развлечений открыты для посетителей с 7 до 21 часа. По воскресеньям весь день сохраняется полный локдаун.
- В Индии из реки Ганг выловили еще шесть тел умерших от COVID-19. Ранее в Ганге были обнаружены более 100 человеческих тел. Местные жители считают, что тела сбрасывают в реку из-за высокой стоимости кремации или самостоятельной организации погребальных костров.
- Таиландский остров Пхукет с 1 июля откроется для вакцинированных от COVID-19 туристов.
- Бразилия разрешила иностранным гражданам прибывать в страну только на самолете. Для прибытия в страну иностранцы должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный не позднее чем за 72 часа до вылета.
- Президент Франции Эммануэль Макрон привился от коронавируса. Какой вакциной он привился, не сообщается.
- В Тунисе отменили ПЦР-тесты для вакцинированных от COVID-19 туристов. Турист должен предъявить при въезде свидетельство о вакцинации с QR-кодом. Кроме того, въехать в страну могут те, кто переболел коронавирусом за шесть недель до въезда.
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