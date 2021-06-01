Главное о коронавирусе на 1 июня: в Казани началась вакцинация у метро, ограничение полетов в Турцию продлили

Вакцинация у метро

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 30 новых случаев COVID-19. Всего на 1 июня в республике зарегистрировано 21 514 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 18 544 человека, в том числе 54 за минувшие сутки. Умерли за весь период ровно 500 человек.

С сегодняшнего дня в Казани пройти вакцинацию от коронавируса можно будет у станций метро. Необходимо при себе иметь паспорт и СНИЛС. С 7.30 до 18.30 прививку можно будет сделать у девяти станций метро: «Авиастроительная», «Северный вокзал», «Яшьлек», «Козья слобода», «Площадь Габдуллы Тукая», «Суконная слобода», «Горки», «Проспект Победы» и «Дубравная».

Россияне стали меньше курить

За последние сутки в России выявили 9 500 новых случаев коронавируса, выздоровели 8 994 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 5 081 417 человек, а выздоровевших — до 4 693 579 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 372 россиян. За весь период в России от коронавируса умерло 121 873 человека.



За последние сутки в России проведено более 271 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 528 827 человек.

В Госдуме разрабатывают новый план организации въездного туризма в условиях пандемии. Не исключено, что в стране будут введены ковидные паспорта, сообщил зампред комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов.

С 10 июня Россия возобновит взаимные перелеты с восемью государствами. Регулярные перелеты возобновятся в Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Маврикий, Марокко, Хорватию. Также запустят чартерный рейс в Албанию.

Фото: Максим Платонов

Россия продлила до 21 июня ограничение авиасообщения с Турцией и Танзанией из-за сложной эпидемиологической обстановки в этих странах, сообщили в оперштабе по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции. Между Москвой и Анкарой при этом остаются два регулярных рейса в неделю.

Вакцина «КовиВак» Центра Чумакова появилась в московских больницах. Сейчас доступно 3 тыс. доз «КовиВака», а вакцинация препаратом начнется в ближайшее время.

В Кирове врачи спасли 8-летнюю девочку со 100-процентным поражением легких в результате коронавируса. Около месяца она провела в реанимации на искусственной вентиляции легких. и еще месяц девочка проходила реабилитацию.

В Государственном научном центре «Вектор» считают, что предпосылок для новой пандемии из-за индийского штамма коронавируса нет. Там считают, что санитарно-эпидемиологические меры, принимаемые в России, эффективны против возникающих разновидностей коронавируса.

Фото: nsk.aif.ru

Телеведущий и врач Александр Мясников заявил, что в масках есть опасность: человек ложно думает о полной защищенности от коронавируса. В Telegram-канале доктор также выступил за привилегии для вакцинированных.

Врач из Екатеринбурга заразился COVID-19 после вакцинации «Спутником V». Он считает, что был инфицирован одним из новых штаммов коронавируса. При этом проведенная КТ легких изменений не выявила.

Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от ботокса после прививки от COVID-19. Уколы ботокса можно начинать делать спустя месяц после введения второй дозы вакцины.

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн считает, что страх заболеть COVID-19 усилил мотивацию россиян бросить курить. Впервые за последние годы в России наметилась тенденция снижения потребления табачной продукции по всем категориям граждан.

Фото: reporter64.ru

Различные штаммы будут обозначать буквами греческого алфавита

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразилось 170 724 858 человек, 3 550 179 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (33 264 415). На второй строчке — Индия (28 175 044), на третьей — Бразилия (16 545 554), на четвертой — Франция (5 728 788), на пятой — Турция (5 249 404). Россия занимает шестое место (5 013 512, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (594 568). За ними следуют Бразилия (462 791), Индия (331 895), Мексика (223 568) и Великобритания (128 045).

ВОЗ введет буквы греческого алфавита для обозначения штаммов коронавируса. Это сделают, чтобы не дискриминировать страны, где эти штаммы обнаружили впервые, и для удобства использования в ненаучном разговоре.

Европейская комиссия (ЕК) предложила не требовать ни тестов, ни карантинов для поездок лиц, прошедших полную вакцинацию или переболевших коронавирусом, путешествующих в Евросоюзе. Под «полностью вакцинированными» понимаются люди на 14-й день после получения второй дозы вакцины.

Фото: Максим Платонов

Британская разведка поменяла свое мнение о возникновении коронавируса. Там считают теперь правдоподобной версию, что причиной пандемии COVID-19 стала утечка коронавируса из Уханьского института вирусологии КНР, сообщила в воскресенье газета The Sunday Times. Издание отмечает, что мнения ученых, заявлявших о лабораторном происхождении вируса, не публиковали в научных журналах.

Кубок Америки по футболу в 2021 году может не состояться из-за коронавируса. Аргентина лишилась права проведения соревнований из-за роста числа заболевших коронавирусом в стране. Изначально турнир должен был пройти на территории Колумбии и Аргентины. Неделю назад колумбийцы лишились права проведения Кубка Америки, а теперь права на турнир отобрали и у Аргентины.

Власти Египта сняли введенные в начале мая в рамках борьбы с коронавирусом ограничения. Торговые центры и магазины могут вернуться к обычному летнему графику работы.

Фото: tourdom.ru

Турция смягчила коронавирусные ограничения. Кафе и рестораны, спортивные залы и парки развлечений открыты для посетителей с 7 до 21 часа. По воскресеньям весь день сохраняется полный локдаун.

В Индии из реки Ганг выловили еще шесть тел умерших от COVID-19. Ранее в Ганге были обнаружены более 100 человеческих тел. Местные жители считают, что тела сбрасывают в реку из-за высокой стоимости кремации или самостоятельной организации погребальных костров.

Таиландский остров Пхукет с 1 июля откроется для вакцинированных от COVID-19 туристов.

Бразилия разрешила иностранным гражданам прибывать в страну только на самолете. Для прибытия в страну иностранцы должны предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный не позднее чем за 72 часа до вылета.

Фото: aex.ru

Президент Франции Эммануэль Макрон привился от коронавируса. Какой вакциной он привился, не сообщается.

В Тунисе отменили ПЦР-тесты для вакцинированных от COVID-19 туристов. Турист должен предъявить при въезде свидетельство о вакцинации с QR-кодом. Кроме того, въехать в страну могут те, кто переболел коронавирусом за шесть недель до въезда.



Ольга Плешкова