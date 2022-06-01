Главное о коронавирусе на 1 июня: ВОЗ о появлении более заразных штаммов, вакцинация детей от 6 до 11 лет
В Татарстане провели более 6,4 млн исследований на наличие коронавируса
- По данным Управления Роспотребнадзора по Татарстану, в республике проведено 6 458 581 лабораторных исследований на наличие коронавируса. Так, за минувшие сутки выполнено 7 528 тестов на COVID-19. Охват тестированием за последнюю неделю на 100 тысяч населения составляет 210,1 исследования.
В Москве с сегодняшнего дня начинается ковидная амнистия
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что 99,59% случаев заражения коронавирусом в России приходятся на штамм «омикрон», остальные — на «дельту». По ее словам, в стране ситуация с COVID-19 по-прежнему является стабильной, но эпидемиологические риски все еще сохраняются. Поэтому россиянам следует уделять особое внимание своему здоровью.
- Первый заместитель министра здравоохранения России Виктор Фисенко призвал соблюдать меры предосторожности и своевременно проходить вакцинацию и ревакцинацию для предупреждения новой волны коронавируса в стране. Он отметил, что не стоить гадать, будет новая волна заболеваемости или нет, вместо этого нужно заниматься профилактикой.
- Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с сегодняшнего дня в городе начинается ковидная амнистия. Так, с граждан и предпринимателей больше не будут взыскивать штрафы за нарушение коронавирусных ограничений. Кроме того, правительство города выплатит субсидии бизнесу и гражданам для компенсации ранее уплаченных штрафов.
- Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что детей в возрасте с 6 до 11 лет начнут вакцинировать от коронавируса в рамках клинических исследований с 9 по 10 июня. По его словам, для этого дети вместе с родителями будут ложиться в стационар с 6 по 7 июня. Напомним, в ноябре 2021 года Минздрав зарегистрировал вакцину «Гам-КОВИД-Вак М» («Спутник М»), предназначенную для подростков 12—17 лет.
- Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн рассказал, что за последние пять месяцев было зафиксировано 45% случаев заражения COVID-19 от общего числа заболевших с начала пандемии. По его словам, начиная со второй половины декабря по март этого года в мире наблюдался «мощный» пик заболеваемости коронавирусом. За это время была зафиксирована почти половина всех случаев инфицирования от общего числа заболевших с начала пандемии, отметил эксперт.
- Представители юбилейного Петербургского международного экономического форума сообщили, что посетители мероприятия будут предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сданный не ранее чем за 24 часа. Уточняется, что тестирование нужно будет пройти в одном из специализированных центров, организованных Роспотребнадзором. Результаты ПЦР-теста автоматически загружаются в систему аккредитации. Отрицательный результат дает доступ на площадку форума и будет действовать на протяжении всего мероприятия.
- Главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Государственного медицинского университета им. Сеченова Нурбубу Молдогазиева заявила, что по всем признакам снижения заболеваемости коронавирусом в мире можно судить о завершении пандемии. По ее словам, COVID-19 не исчезнет из человеческой популяции, но на данный момент люди имеют сильный коллективный иммунитет, который выступает «буферной зоной».
- В Новосибирской области отменили ограничения, веденные из-за пандемии коронавируса, касающиеся заполняемости концертных залов, театров, кинотеатров и других учреждений культуры. Заполняемость зрительных залов при проведении культурных и спортивных мероприятий в Новосибирской области была ограничена до 50% летом 2021 года, в ноябре 2021 года — увеличена до 70% в связи с высокими темпами вакцинации и снижением заболеваемости.
- Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал указ о приостановлении деятельности указа «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой инфекции коронавируса в Пермском крае» от 20 августа 2020 года. Напомним, 27 мая в регионе был отменен масочный режим и социальная дистанция. Также было снято ограничение на посещение культурно-массовых мероприятий.
- Глава Тюменской области Александр Моор заявил, что масочный режим в регионе с 1 июня будет носить рекомендательный характер. По его словам, ослабить ограничения позволяет статистика: на протяжении последних 15 недель заболеваемость в регионе COVID-19 неуклонно снижается. Ранее отмечалось, что заболеваемость COVID-19 в Тюменской области в 2,5 раза ниже средней по России.
- Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что власти региона отменили требование об обязательном соблюдении масочного режима и социальной дистанции. Кроме того, отмененный пункт предусматривал, что управляющие организации должны были ежедневно проводить дезинфекцию в домах.
- Глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что низкий уровень заболеваемости коронавирусом в регионе позволил перевести медучреждения региона в штатный режим. Он также добавил, что в регионе успешно решается вопрос нехватки кадров. Так, с 2017 года укомплектованность больниц врачами выросла на 35%. При этом благодаря нацпроекту «Здравоохранение» за 5 лет открыли 90 фельдшерско-акушерских пунктов, построили две амбулатории, завершили строительство поликлиники в Ленинском районе Ижевска, поставили 349 единиц медицинского оборудования и закупили 149 автомобилей скорой помощи.
- Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал постановление, согласно которому режим повышенной готовности из-за распространения COVID-19 в регионе продлен до 30 июня. Стоит отметить, что режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса в Зауралье действует с 16 марта 2020 года. Сейчас в регионе отменены масочный режим и требование предъявлять QR-код со сведениями о вакцинации или перенесенном COVID-19 для посещения торговых центров, точек общепита и госучреждений.
- Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что с 1 июня в регионе отменяется обязательный масочный режим, введенный после начала пандемии коронавируса. Вместе с тем гражданам по-прежнему рекомендуют соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра и обращаться за помощью при первых признаках заболевания.
- Власти Башкирии приняли решение отменить введенный из-за пандемии коронавируса запрет на посещение родителями массовых мероприятий в детских садах и школах. Глава регионального управления Роспотребнадзора Анна Казак отметила, что ведомство не видит рисков при отмене данных запретов. Напомним, в республике уже отменили требование о ношении перчаток, проверку QR-кодов, а также рекомендацию о переводе на дистанционный режим не менее 50% работников.
- Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил о приостановке действия масочного режима в общественных местах и на транспорте, введенного из-за пандемии коронавируса 12 мая 2020 года. Отмечается, что решение вступает в силу с 1 июня 2022 года. Ранее Алиханов заявлял, что заболеваемость коронавирусом в регионе находится на стабильно низком уровне.
Россия предложила КНДР поставки своих вакцин и лекарств против COVID-19
В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 530 078 902 человека, 6 292 697 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (84 214 980). На второй строчке — Индия (43 160 832), на третьей — Бразилия (31 019 038), на четвертой — Франция (29 711 870), на пятой — Великобритания (22 486 997).
Больше всего смертей зафиксировано в США (1 007 047). За ними следуют Бразилия (666 676), Индия (524 636), Россия (371 464, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (324 922).
- Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге сообщил, что для эффективного реагирования на оспу обезьян не потребуются такие же масштабные меры, как в случае распространения коронавируса. По его словам, оспа обезьян циркулирует иным способом. Однако данных о том, удастся ли полностью сдержать распространение заболевания, нет. Для этого потребуется сокращение контактов, изоляция случаев заражения и другие меры.
- Власти Италии с 1 июня отменили все антиковидные ограничения на въезд для иностранных путешественников. Согласно обновленным протоколам, обязательный для въезда в страну Green Pass действовал до 31 мая. Прибывающие в Италию путешественники больше не обязаны предъявлять сертификат о вакцинации от COVID-19, справку о перенесенном заболевании или ПЦР-тест. Кроме того, с 15 июня местные жители и туристы также освобождаются от обязанности носить защитные маски в общественных местах и на транспорте.
- В Шанхае начали разбирать заборы вокруг жилых комплексов, которые на протяжении двух месяцев локдауна ограничивали доступ для граждан. Кроме того, с 1 июня в городе возобновилась работа транспорта, людям разрешили ездить на работу и отменили пропуска, по которым они могли выйти на улицу. Отмечается, что эти меры затронут примерно 22,5 млн жителей города с населением в 25 млн человек. Ограничения смягчат только в районах, где снизилась заболеваемость COVID-19.
- Эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове сообщила, что организация ожидает появления новых штаммов коронавируса, которые, вероятно, будут более заразными, чем нынешние. По ее словам, специалистам пока неизвестно, будет ли заражение этими штаммами приводить к более тяжелому протеканию заболевания. Она призвала вакцинироваться от коронавируса всех, кто этого еще не сделал, и напомнила, что COVID-19 «все еще оказывает разрушающее воздействие на общество».
- Биологи из США обнаружили несколько мутаций коронавируса, которые приведут к появлению новых разновидностей SARS-CoV-2, стойких к действию паксловида и других лекарств, блокирующих вирусный белок Mpro. Уточняется, что паксловид (PF-332) мешает работе белка Mpro — одного из ключевых ферментов коронавируса и многих других похожих на него патогенов. Он играет ключевую роль в сборке новых вирусных частиц, так как отвечает за разрезание длинной белковой «заготовки», содержащей все ключевые компоненты оболочки возбудителя COVID-19.
- Власти Таиланда отменили карантин для всех прибывающих в страну путешественников вне зависимости от статуса вакцинации. Так, вакцинированным туристам для въезда потребуется паспорт, прививочный сертификат и медицинская страховка, покрывающая расходы на $10 тысяч. Непривитым или частично привитым туристам вместо сертификата нужно предоставить отрицательный результат антиген-теста или ПЦР-теста, сделанных за 72 часа до вылета.
- Россия предложила Северной Корее поставки собственных вакцин и препаратов против COVID-19, а также помощь своих специалистов, но ответа пока нет, сообщили в посольстве РФ в КНДР. «Если наша инициатива их все же заинтересует, постараемся сделать эту работу оперативно и на подобающем уровне», — добавили в посольстве.
- Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси заболел коронавирусом. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo со ссылкой на источник в Либерально-демократической партии. Отмечается, что у министра поднялась температура, а его ПЦР-тест оказался положительным. Хаяси ушел на самоизоляцию, а также ему предписан постельный режим.
- Турция отменяет с 1 июня ПЦР-тесты для въезда в страну через все пограничные пункты, сообщило МВД страны. Теперь для въезда в страну через все пограничные пункты не требуется отчет об отрицательном ПЦР-тесте с аналогичным результатом максимум за 72 часа до въезда или отрицательный экспресс-тест на антиген, проведенный в течение максимум 48 часов с момента въезда.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым