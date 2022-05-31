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В Татарстане выявили 118 новых случаев COVID-19

11:17, 31.05.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане выявили 118 новых случаев COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за последние сутки зарегистрированы 118 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 31 мая в Татарстане выявили 150 075 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 145 294 человека, в том числе 148 за минувшие сутки. Умерли за весь период 1 995 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось, что в Татарстане зарегистрирован 121 новый случай COVID-19. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире на сегодня читайте в подборке «Реального времени».

Дарья Акимова
ОбществоМедицина Татарстан

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