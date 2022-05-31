Главное о коронавирусе на 31 мая: Госдума снимает все ограничения, белки COVID-19 с МКС не могут изучить
Заболеваемость в Татарстане достигла минимума 22 января
- По данным на 30 мая в Татарстане был выявлен 121 новый случай коронавируса. Отмечается, что данное число стало минимальным показателем с 22 января. Кроме того, госпитализированы 37 человек, что на 15 больше, чем было накануне. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 149957, выздоровели 145146 человек. Вместе с этим в республике пятый день подряд не зафиксировано ни одного летального исхода, а общее количество погибших достигает — 1995 человек.
Минздрав России одобрил исследования препарата китайской фармкомпании
- Заместитель президента российской академии образования, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко рассказал, что в России нет оснований для возможного роста заболеваемости коронавирусом. По его словам, у россиян сформирован смешанный иммунитет — примерно 18 млн человек переболели и более 50 млн привились. Если не произойдет «катастрофических» мутаций, то коллективный иммунитет будет защищать, подчеркнул специалист.
- Согласно постановлению правительства Москвы № 921 от 24 мая 2022 года, на компенсацию коронавирусных штрафов могут претендовать как физические, так и юридические лица, и индивидуальные предприниматели. Отмечается, что компенсировать будут штрафы, назначенные за несоблюдение требований, которые налагались на граждан в период повышенной готовности. При этом, как объявили городские власти, возвращены будут любые штрафы, кроме связанных с нарушением самоизоляции во время заболевания. При этом должны соблюдаться два важных требования: нарушение должно случиться в Москве, а штраф за него должен быть наложен городскими органами исполнительной власти либо подведомственными им учреждениями.
- В Московской области провели более 17 млн ПЦР-исследований на COVID-19 с начала пандемии. Уточняется, что в области работает 14 государственных лабораторий. Первый зампред подмосковного правительства Светлана Стригункова напомнила, что ПЦР-тестирование — основной метод выявления коронавируса. Она также призвала жителей вакцинироваться.
- Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что со следующей недели в здании палаты будут сняты ограничения на проход журналистов и проведение экскурсий. По его словам, данное решение отменяет последние из действовавших ограничений, установленных ранее в связи с распространением коронавируса. Напомним, после того, как эпидемиологическая обстановка в стране улучшилась, ограничения стали поэтапно снимать. Так, в марте 2022 года проверку QR-кодов отменили. Недавно все помощники депутатов получили возможность приходить в здание.
- Минздрав РФ одобрил проведение в России третьей фазы клинических исследований препарата против коронавируса проксалутамид китайской фармацевтической компании Kintor Pharmaceutical. Согласно данным реестра, целью исследования является оценка клинической эффективности препарата, определяемой по времени до стойкого восстановления на фоне исследуемой терапии по сравнению с контрольной группой. Исследование будет проведено в 13 российских медицинских организациях при участии 110 пациентов. Планируемая дата завершения — 1 ноября 2023 года.
- По данным совместного исследования «Росгосстраха» и компании «Инвитро», 56% россиян готовы пройти ревакцинацию против коронавируса. Кроме того, 60% граждан подтвердили, что прошли первый этап вакцинации. 79% респондентов рассказали, что переболели COVID-19 в течение пандемии, из них 48% — в легкой форме. Вместе с этим эксперты сообщили, что уровень вакцинации «в определенной степени определяется социальным статусом человека». Так, доля привитых с высшим образованием — 61%, 65% — с двумя и более высшими или ученой степенью. Среди имеющих среднее образование вакцинировались лишь 35%.
- Директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института фтизиопульмонологии, заслуженный врач Российской Федерации Петр Яблонский рассказал, что человек, переболевший коронавирусом, спустя какой-то период времени может умереть из-за остаточных последствий в легких. Он уточнил, что COVID-19 является причиной множества последствий, которые оказывают летальное воздействие на легкие.
- Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев заявил, что масочный режим в регионе отменят с 31 мая благодаря снижению уровня заболеваемости коронавирусом. Он отметил, что людям, у которых есть проблемы со здоровьем, лучше все же продолжать носить маски.
- Правительство России приняло решение отменить коронавирусные ограничения для полетов на Украину и в Донбасс. Отмечается, что в список свободных от ограничений стран также вошли Абхазия, Белоруссия, Казахстан, Китай, Монголия и Южная Осетия. Документ, действовавший в отношении этих стран с 16 июня 2021 года, также приостанавливал течение сроков временного пребывания иностранцев в России, действия виз и миграционных карт.
- Начальник департамента здравоохранения Вологодской области Алексей Плотников сообщил, что власти региона сократят еще 22% коек, или 50 мест, ранее перепрофилированных в инфекционные для лечения пациентов с коронавирусом. Кроме того, корпус ЦРБ в Великом Устюге будет возвращен к плановой работе. Отмечается, что перепрофилированный корпус ЦРБ в Устюге предлагаю вернуть к плановой работе после дезинфекции.
- Обязательный масочный режим отменен в Амурской области, теперь ношение масок носит рекомендательный характер, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства региона. Отмечается, что подпункт 4 пункта 7 этого распоряжения гласил: «обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в объектах розничной торговли, предоставления услуг, местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах».
- Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал указ, приостанавливающий в регионе действие всех профилактических ограничений, в том числе масочный режим, запрет на проведение массовых мероприятий. Отмечается, что документ принят на основе рекомендаций регионального управления Роспотребнадзора в связи с улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки. В тоже время сообщается, что ограничительные меры могут быть возобновлены в случае изменения санитарно-эпидемиологической обстановки.
- Власти Ставрополья сняли региональные ограничения по эпидемиологической безопасности, которые были введены в связи с пандемией коронавируса. Глава региона Владимир Владимиров рассказал, что данное решение связано со стабилизацией эпидемиологической обстановки в регионе. Вместе с тем, по данным пресс-службы, в крае продолжают действовать федеральные профилактические требования, установленные Роспотребнадзором.
- Пресс-секретарь правительства Алтая Михаил Максимов заявил, что уровень заболеваемости коронавирусом в регионе стабильно снижается, в связи с чем коечный фонд сокращен более чем в три раза — до 43 коек в трех моногоспиталях. Он уточнил, что к началу апреля в республике было развернуто 150 коек в пяти медицинских учреждениях. На данный момент в госпиталях находятся 38 пациентов, а все новые случаи заболевания приходятся на «стелс-омикрон».
Премьер Японии выступил против смягчения масочного режима в стране
- Управляющий партнер российской компании 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани рассказал, что ученые пока не изучили кристаллы белков коронавируса, которые были выращены на МКС, так как из-за санкций их не удалось доставить во Францию. По его словам, в настоящий момент ведутся переговоры с лабораториями в других странах, в том числе в Китае. Поставка новой партии белков коронавируса на МКС для продолжения эксперимента летом не планируется, отметил специалист.
- Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник своим указом отменил на территории республики режим повышенной готовности, действовавший из-за коронавируса. Отмечается, что в связи с этим также признаются утратившими силу семь указов на эту тему за 2020-21 годы.
- Министерство здравоохранения Кубы отменило обязательное ношение масок. Ведомство уточнило, что использование данного средства защиты останется обязательным лишь для людей с симптомами заболевания, а также в медицинских учреждениях.
- Премьер-министр Японии Фумио Кисида выступил во против смягчения условий масочного режима, несмотря на то что заражение COVID-19 по стране все реже приводит к тяжелому течению болезни. Ранее правительство страны призывало население постоянно носить защитные маски вне дома. 20 мая оно объявило, что в нынешних условиях их можно снимать на улице, если человек практически ни с кем не разговаривает и сохраняет дистанцию не менее 2-х метров.
- Китайские власти за прошедшие сутки зафиксировали 174 новых случая заражения коронавирусом, что стало минимальным значением с 19 февраля этого года. Уточняется, что 77 из них прибыли из-за границы. Повышенная температура, кашель и недомогание обнаружены у 50 человек, остальные 124 — бессимптомные носители. Кроме того, согласно опубликованной статистике, за последние семь дней количество заболевших COVID-19 с симптомами, находящихся в местных медучреждениях, уменьшалось в среднем на 6,2% в сутки и составляет 2 508 человек.
- Власти КНДР за прошедшие сутки выявили 96 тысяч человек с симптомами лихорадки, а общее число таких случаев с конца апреля на фоне распространения COVID-19 достигло более 3,64 млн. Об этом во вторник сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Отмечается, что из общего числа больных поправились 3,46 млн человек, а почти 183 тысячи проходят лечение. Кроме того, новых летальных исходов за прошедшие сутки не зарегистрировано, общее число смертей составляет 70 человек.
Максим КокунинОбществоМедицина Татарстан
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