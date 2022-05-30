В Татарстане выявлен 121 новый случай COVID-19

В Татарстане за последние сутки зарегистрирован 121 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 30 мая в Татарстане выявили 149 957 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 145 146 человек, в том числе 99 за минувшие сутки. Умерли за весь период 1 995 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось, что в Татарстане зарегистрировали 126 новых случаев COVID-19. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко