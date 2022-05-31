«Газпром» полностью остановил поставку газа нидерландской компании GasTerra из-за неоплаты в рублях

Российская компания «Газпром» подтвердила полную остановку поставок газа нидерландскому газовому трейдеру GasTerra из-за неоплаты в рублях. Об этом сообщает RT.

По состоянию на конец рабочего дня 30 мая «Газпром экспорт» не получил от компании платеж за поставки газа в апреле. Отмечается, что контрагентов своевременно проинформировали о том, что платежи за поставляемый с 1 апреля газ должны осуществляться в российской валюте с использованием новых реквизитов.

Фото: gasterra.nl

Накануне GasTerra отказалась платить за российский газ в рублях. В ответ на такое решение «Газпром» объявил о прекращении поставок с 31 мая. Как пояснили в GasTerra, контракт действует до 1 октября 2022 года. За этот период из-за прекращения поставок будет потеряно около 2 млрд кубометров.



В марте президент России Владимир Путин поручил принимать оплату за российский природный газ только в рублях. Некоторые страны отказались соблюдать такое требование, среди них Чехия и Финляндия.

Дарья Акимова