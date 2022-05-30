Голландская компания GasTerra отказалась платить за российский газ в рублях

Голландская компания GasTerra отказалась платить за российский газ в рублях. В ответ на такое решение «Газпром» объявил о прекращении поставок с 31 мая текущего года.

Как пояснили в GasTerra, контракт действует до 1 октября 2022-го. За этот период из-за прекращения поставок будет потеряно около 2 млрд кубометров газа. Также в компании не располагают данными о последствиях такого решения для европейского рынка, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

В марте президент России Владимир Путин поручил принимать оплату за российский природный газ только в рублях. Некоторые страны отказались соблюдать такое требование, среди них Чехия и Финляндия.

В этом месяце стало известно, что Болгария договорилась о поставках природного газа из США. Причем цены голубого топлива будут ниже, чем у российского «Газпрома».

Диана Жиленкова