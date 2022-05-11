Болгария будет получать газ из США по ценам ниже, чем у «Газпрома»

Болгария договорилась о поставках природного газа из США. Причем цены голубого топлива будут ниже, чем у российского «Газпрома». Об этом сообщает правительство страны.

— Было согласовано осуществление реальных поставок сжиженного природного газа в Болгарию, которые начнутся с июня, по ценам ниже, чем у «Газпрома» — цитирует заявление болгарских властей «Интерфакс».

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Напомним, «Газпром» полностью приостановил поставки газа в Болгарию в конце апреля. Причиной стала неоплата топлива в рублях. Такое же решение коснулось и польской компании PGNiG.

На требование об оплате газа в рублях некоторые страны откликнулись по-разному. Например, об отказе сообщили Германия и Финляндия, а Австрия и Венгрия приняли данную схему расчета.

Диана Жиленкова