«Заказать просто нельзя» — музыканты испытывают проблемы с оборудованием

Затянувшаяся пандемия коронавируса сильно ударила по индустрии развлечений, но артисты продолжают гастролировать. Более того, за прошедшее время программы мероприятий научились соотносить с различными ограничениями, так что творчество снова задышало, пусть даже надев защитную маску. Многие запреты начали уходить в прошлое, но с началом проведения специальной военной операции на Украине ряд иностранных компаний, в том числе и музыкальных, покинули Россию, оставив артистов без своих товаров и услуг. Представители казанской музыкальной индустрии рассказали «Реальному времени» о том, с какими проблемами им пришлось столкнуться и как сейчас устроена их работа.

«Живем в реалиях времени»

Одним из самых продуктивных коллективов на российской сцене в период пандемии была казанская рок-группа «Мураками». 24 апреля 2020 года они выпустили первый в своей истории акустический альбом «В четырех стенах». 4 сентября прошлого года группа выпустила десятый сольный альбом «Под сердцем», презентация которого состоялась в «ГлавClub» (Москва). А в сентябре 2021 года вышел альбом «Среди акул».

Гитарист группы Раиль Латыпов рассказал, что в настоящее время концертная деятельность у всех музыкантов обстоит по-разному, но у «Мураками» выступления проходят периодически. Главной проблемой, по его словам, сейчас является стоимость музыкального оборудования и комплектующих.

— Каких-то ограничений лично я сейчас не замечаю. Последний раз мы с ними столкнулись в марте на концерте в Санкт-Петербурге — был сидячий зал. В целом люди приходят. Пандемия коронавируса и спецоперация так или иначе повлияли в определенные отрезки времени на жизни людей и индустрию. Пока, как я вижу, люди работают. Так что посмотрим, что будет дальше. Конечно, цены на музыкальное оборудование и расходники, на те же струны, стали неприятными, мягко говоря. Но живем в реалиях времени, — сказал он.

Фото: vk.com/murakamiband

Напомним, в начале марта ряд крупнейших производителей музыкального оборудования, например Fender, Electrovoice и Yamaha, сообщили о приостановке поставок своих товаров на российский рынок.

В сети музыкальных магазинов «Музторг» заверили, что дефицита гитарных комплектующих нет. Некоторые из товаров отсутствуют в казанских магазинах, но их можно заказать со складов.

«Времена сейчас непростые»

О проблемах с оборудованием также рассказал владелец одной из самых популярных казанских звукозаписывающих студий Mangee Records Михаил Манжелиевский.

— С оборудованием сейчас все сложно. Его заказать просто нельзя. То, что осталось на складах, продают по космическим ценам. На чем работать, пока есть, и работа, слава Богу, есть. Но не так много, как хотелось бы, — заявил музыкант.

Он также выразил мнение, что пандемия негативно сказалась на деятельности артистов.

— Времена сейчас непростые. Артисты посещают город, но если это не группа первого эшелона, то собрать и окупить площадку крайне сложно. Коронавирусные ограничения жестко ударили по индустрии развлечений. Я заметил, что народу стало ходить меньше, некоторые заведения закрылись. Мне сложно судить об этой индустрии, так как я не владею клубом, а только связан с ними косвенно. Все идет с переменным успехом. Скоро лето, и для клубов это не лучшее время. К тому же отсутствует Instagram*, организаторы не знают теперь, как рекламировать мероприятия и концерты. В общем, времена смутные, но будем надеяться, что все наладится, — поделился Михаил.

Фото: соцсети mangee_records

Напомним, 21 марта суд запретил в России Instagram* и Facebook* за экстремистскую деятельность. Это связано с тем, что 11 марта Meta временно разрешила призывы к насилию в социальных сетях в отношении российских военных из-за российской спецоперации на Украине. Под запретом остались призывы к насилию в отношении гражданских лиц РФ.

Продолжаем репетировать

Одной из главных составляющих музыкальной индустрии является место, где артисты могут отточить свои навыки или подготовиться к своему выступлению. В сети казанских репетиционных баз BlackLine рассказали «Реальному времени», что падение спроса на их услуги отмечалось лишь в разгар пандемии, а в настоящее время ситуация стабильна.

— В пандемию было падение спроса на репетиционные базы. Сейчас уже нет, люди вроде как ходят. Самое значительное падение наблюдалось с началом коронавирусных ограничений. Сейчас все хорошо, только немного возросла стоимость. В процентах не скажу, но за года два мы, может, рублей на 200 подняли ее. В целом, мы как работали, так и работаем в штатном режиме. У нас разве что недавно закрылась одна точка на улице Московской, но и то по другим причинам. Просто аппаратуру сдали в другое место. То есть все, кто раньше этим занимался, так и продолжают это делать. Каких-то значительных изменений нет, — пояснили в BlackLine.

Фото: pxhere.com

Проблемы с ввозом оборудования

28 мая владелец Big Twin Arena, одной из самых крупных и популярных концертных площадок Казани, Григорий Корнилов рассказал, что в настоящее время в Казани не наблюдается спада концертной деятельности, а поток приезжающих артистов остается в своем стандартном объеме. По его словам, с началом проведения спецоперации количество ивентов на какой-то промежуток заметно уменьшилось, но это была вынужденная мера. Вместе с этим он отметил, что проблема с музыкальным оборудованием на российском рынке действительно существует.

— Что касается музыкального оборудования, после скачка доллара цены на него поднялись существенно, по некоторым позициям даже больше, чем в два раза. На фирменное оборудование они пока так и остались на высоком уровне. И это все несмотря на снижение доллара. Но лишь потому, что дело не в нем. Просто официальные дистрибьютеры пока не могут осуществить ввоз. Сейчас есть, условно, дефицит микрофонов Shure, есть дефицит систем Sennheiser. Ну такие популярные, все, что японское или американское. Сейчас пока с ввозом нового фирменного оборудования проблемы. Дистрибьютеры и поставщики не могут завезти товар, но с параллельным ввозом проблем нет. Мы вот недавно везли в Россию новое звуковое оборудование. Были, конечно, какие-то определенные проблемы со временем, но в целом все проехало, движение есть, — рассказал Корнилов.



Фото: pxhere.com

*запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской

*признаны экстремистскими и запрещены в РФ по решению суда от 21.03.2022

Максим Кокунин