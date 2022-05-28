Григорий Корнилов, Big Twin Arena: «На самом деле в развлекательной индустрии никакого спада нет»

Большинство регионов России из-за улучшения эпидемиологической обстановки снимают запреты на проведение массовых мероприятий. В то же время санкционное давление из-за специальной военной операции на Украине вынудило крупнейшие иностранные компании покинуть российский рынок, оставив его в том числе и без музыкального оборудования. Неблагоприятный период для артистов растянутся уже на три года, но те, для кого творчество — труд, равный работе пожарного, продолжают крепко стоять на ногах. Владелец одной из самых крупных и популярных концертных площадок Казани Big Twin Arena Григорий Корнилов рассказал «Реальному времени», как и чем сейчас живет городская индустрия развлечений.

Концертные сезоны и пора фестивалей

В настоящее время в Казани не наблюдается спада на проведение концертов, а поток приезжающих артистов остается в своем стандартном объеме. Традиционный спад прогнозируется на начало лета, когда заканчивается концертный сезон и начинается пора фестивалей.

— Во-первых концертный сезон в году делится напополам. Первая половина проходит весной, а вторая — осенью. Это что касается именно площадок. Летом же артисты ездят на фестивали. В это время концертные графики для туров не составляются. Ну, кроме крупных артистов. У них там и без того стадионы собираются, они могут себе это позволить. Насколько мне известно практически все крупные фестивали, которые заявлены на это лето, они все состоятся. Будет «YLЕТАЙ», «Нашествие» никто вроде не отменял, и «Чернозем» в этом году пройдет. Ограничения по коронавирусу в России в целом сняты, а они раньше мешали проведению мероприятий, — говорит Григорий Корнилов.

По его словам, с началом проведения спецоперации количество ивентов на какой-то промежуток заметно уменьшилось, но это была вынужденная мера.

— После начала спецоперации в марте много концертов было перенесено на сентябрь, потому что случилась неразбериха. Что будет дальше? Как планировать? Люди могли приехать, а все бы просто накрылось. Понятно, ситуация неопределенная, и чтобы не рисковать, много концертов было перенесено, а часть, кто не перенес, смогли их провести. В целом весна прошла стабильно, и на осень заявок много, — подчеркнул Григорий.

Напомним, 18 мая участники группы «Би-2» объявили о переносе концерта в Казани на осень 2022 года, изменились даты концертов и в Уфе, Астрахани, Чебоксарах, Таллине, Перми и Ярославле, такое сообщение музыканты разместили на странице группы во «ВКонтакте».

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«Дефицит микрофонов»

Хоть данная проблема не так ярко и часто мелькала в СМИ, но уход множества иностранных компаний с российского рынка затронул и музыкальную сферу. Так, компании Fender, Electrovoice и Yamaha одними из первых сообщили о приостановке поставок своих музыкальных инструментов и оборудования. Зарубежные звукозаписывающие лейблы Sony Music, Warner Music и Universal Music с 9 по 10 марта также объявили о приостановке своей деятельности. Кроме того, 11 апреля свою работу прекратил один из крупнейших в мире стриминговых сервисов Spotify.

— Что касается музыкального оборудования, после скачка доллара цены на него поднялись существенно, по некоторым позициям даже больше, чем в два раза. На фирменное оборудование они пока так и остались на высоком уровне. И это все, несмотря на снижение доллара. Но лишь потому, что дело не в нем. Просто официальные дистрибьютеры пока не могут осуществить ввоз. Сейчас есть условно дефицит микрофонов Shure, есть дефицит систем Sennheiser. Ну, такие популярные, все что японское или американское. Сейчас пока с ввозом нового фирменного оборудования проблемы. Дистрибьютеры и поставщики не могут завести товар, но с параллельным ввозом проблем нет. Мы вот недавно везли в Россию новое звуковое оборудование. Были, конечно, какие-то определенные проблемы со временем, но в целом все проехало, движение есть, — рассказал Корнилов.

Фото: pxhere.com

«Меньше не стало, по-моему, даже наоборот прибавилось»

Казанские заведения не только смогли пережить коронавирус, но и обрести много новых посетителей. По словам Корнилова, теперь, когда люди смогли выбраться из дома и для них открыты двери практически всех развлекательных площадок данная сфера начинает возвращаться к привычному ритму работы.

— По клубам какой-то критической статистики я не вижу. Все те клубы, которые пережили коронавирусные ограничения, они в целом сейчас продолжают свою работу в том или ином виде. Для казанской музыкальной тусовки количество клубов, которые существуют со вместимостью от 50 до 1000 человек — вот сколько их было, столько и есть. Меньше не стало, по-моему, даже наоборот, прибавилось. «Синдикат» вот появился — это бывший «Чайно-таун». Опять же старый клуб, который просто реформировали. «Bash», как работал, так и работает, «Idol» переименовался и сейчас тоже откроется. В целом музыкальные заведения, как «RockStar Bar», «Старый рояль», наша «Big Twin arena» — продолжают работать, как и раньше, — отметил он.

Фото: pxhere.com

Люди сами соскучились по мероприятиям, отметил музыкант.

— Здесь я не вижу спада. Более того, я не вижу спада в количестве людей, которые посещают мероприятия их, по-моему, только больше стало, когда правила игры открылись, что можно приходить на концерты, и это не запрещено. При соблюдении всех норм люди приходят с удовольствием, соскучились по мероприятиям. На самом деле в развлекательной индустрии никакого спада нет. Все очень стабильно и ровно. Да, сейчас будет летний спад, но это обычный сезонный спад для клубов и музыкальных заведений. Он всегда был и в любое время. Ближе к лету люди разъезжались, кто в отпуска, студенты по домам, кто из других городов, старшее поколение — по дачам. Будем надеется, что никаких новых потрясений не произойдет, а то мы тут последние три года живем, у нас то одно, то другое, — заключил Корнилов.

Максим Кокунин