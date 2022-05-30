Минниханов обсудил с Хуснуллиным реализацию нацпроектов в Татарстане

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился в Москве с вице-премьером России Маратом Хуснуллиным. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Они обсудили вопросы развития регионов, в том числе в сфере строительства инфраструктурных объектов, реализации ряда федеральных программ и национальных проектов на территории Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце апреля вице-премьер России Марат Хуснуллин во время заседания правительства назвал 13 регионов России, которые лидируют по объему вводимого жилья на душу населения. Среди них он выделил Татарстан.

В Минэкономики РТ в начале мая сообщали, что в республике на реализацию мероприятий в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» направят 2,3 млрд рублей. В том числе запланировано благоустройство 33 общественных пространств. Это парки и скверы в 26 районах Татарстана, а также в Казани и Набережных Челнах.



Татьяна Леухина