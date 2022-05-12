В 2022 году в Татарстане на мероприятия по нацпроекту «Жилье и городская среда» направят 2,3 млрд рублей

В 2022 году в Татарстане на реализацию мероприятий в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» направят 2,3 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики республики.

В том числе запланировано благоустройство 33 общественных пространств. Это парки и скверы в 26 районах Татарстана, а также в Казани и Набережных Челнах. Кроме того, планируется построить перекресток на пересечении улиц Родины и Аделя Кутуя в столице республики, магистральную пешеходно-транспортную улицу районного значения в челнинском районе «Замелекесье», реконструировать очистные сооружения хозяйственно-бытовой коммуникации в ЖК «Усадьба Царево» в Пестречинском районе.

Также в рамках нацпроекта ведется строительство системы водоснабжения с водозаборным узлом в Нурлате. Завершение этих работ позволит обеспечить качественной питьевой водой больше 96% городского населения Татарстана. Помимо этого, расселят жителей аварийных домов в Агрызском, Актанышском, Арском, Елабужском, Кукморском, Мензелинском, Сабинском и Чистопольском районах.

Фото: realnoevremya.ru

В 2022 году на реализацию национальных проектов в Татарстане предусмотрено 29,4 млрд рублей. Большую часть из них предоставит федеральный бюджет — 19,1 млрд рублей, еще 10,3 млрд рублей добавят из республиканского бюджета.

Дарья Акимова