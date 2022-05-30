В Казани к сдаче экзаменов приступили 18 тысяч учащихся 9 и 11 классов

В Казани к сдаче государственных выпускных экзаменов приступили 6 017 одиннадцатиклассников и 11 800 девятиклассников, наряду с казанцами экзамены сдают семь девятиклассников и девять выпускников из ЛНР и ДНР, сообщили в мэрии города.



Для сдачи экзаменов подготовлено 25 пунктов ЕГЭ, 48 — ОГЭ и 10 пунктов проведения государственных выпускных экзаменов. Также 88 пунктов организовали на дому для детей с ограниченными возможностями здоровья. В проведении экзаменов будет задействовано более 10 тысяч учителей.

Для выпускников экзаменационная кампания завершится 2 июля, а для 9-классников — 9 июля. Для тех, кто по уважительным причинам не смог сдать экзамены в основной срок, в этом году сдача пройдет в сентябре.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня и завтра, 30 и 31 мая, в России проходит самый массовый экзамен ЕГЭ — по русскому языку. В Татарстане его будут писать 15 879 человек. Всего участниками ЕГЭ в республике стали 17 420 человек. Часть из них сдавали экзамены в досрочный период.

Маргарита Головатенко