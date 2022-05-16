В казанские школы поступили новые угрозы о «минировании»

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани на электронные почты нескольких образовательных учреждений поступили очередные сообщения о минировании. Об этом сообщили в мэрии города.

В исполкоме вновь попросили с пониманием отнестись к проверкам школ, проводимых правоохранительными органами. Также там выразили надежду, что виновников таких атак найдут.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сообщения о минировании периодически поступают в казанские школы. Последнее такое массовое явление наблюдалось на прошлой неделе, 11 мая — когда исполнился год со дня трагедии в казанской гимназии №175. Сообщения с угрозами поступили на почту 58 казанских образовательных учреждений. Из-за сообщений о минировании в тот же день эвакуировали торговый центр «Республика».

Спустя два дня, 13 мая, в Казани эвакуировали медицинский колледж. Студентам о причинах эвакуации не сообщили.

Маргарита Головатенко