Казанским школам вновь пришли угрозы о «минировании»

В очередной раз на электронную почту сразу нескольких образовательных учреждений Казани пришли сообщения с угрозами о минировании, сообщили в мэрии города.

«Мы просим родителей с пониманием отнестись к проводимым проверкам. Это ужасно, что злоумышленники продолжают направлять угрозы. Но мы знаем, что это не повлияет на бдительность правоохранительных органов и персонала школы», — указали в исполкоме.

Сообщения о минировании периодически поступают в казанские школы. В последний раз на электронные почты нескольких школ сообщения поступили в понедельник, 16 мая. Тогда же эвакуировали медицинский колледж. Все занятия перевели в дистанционный формат. В предыдущий раз Казанский медицинский колледж эвакуировали 13 мая.

Фото: realnoevremya.ru

Массовая эвакуация школ наблюдалась на прошлой неделе, 11 мая, когда исполнился год со дня трагедии в казанской гимназии №175. Сообщения с угрозами поступили на почту 58 казанских образовательных учреждений. Из-за сообщений о минировании в тот же день эвакуировали торговый центр «Республика».

Маргарита Головатенко