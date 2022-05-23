В несколько школ Казани пришли очередные сообщения с угрозами

Сегодня, 23 мая, на электронные почты сразу нескольких школ Казани в очередной раз пришли письма с угрозами, сообщили в мэрии города.



— Руководители действуют по инструкции. Спасибо родителям и ученикам за понимание, а персоналу школ за бдительность, — сказано в сообщении исполкома.



Сообщения о минировании периодически поступают в казанские школы. В последний раз на электронные почты нескольких школ сообщения поступили в среду, 18 мая. На почты школ пришли сообщения с угрозами о минировании.

Фото: Максим Платонов (архив)

Угрозы поступали в школы и в понедельник, 16 мая. Тогда же эвакуировали медицинский колледж. Все занятия перевели в дистанционный формат. Казанский медицинский колледж также эвакуировали 13 мая.

Массовая эвакуация школ наблюдалась на позапрошлой неделе, 11 мая, когда исполнился год со дня трагедии в казанской гимназии №175. Сообщения с угрозами поступили на почту 58 казанских образовательных учреждений. Из-за сообщений о минировании в тот же день эвакуировали торговый центр «Республика».

Маргарита Головатенко