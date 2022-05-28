Президент Татарстана поручил подготовиться к дополнительным мерам социальной поддержки граждан

Президент Татарстана Рустам Минниханов в ходе совещания в доме правительства РТ поручил республиканским правительству, Минфину и главам районов подготовиться к дополнительным мерам социальной поддержки граждан.

25 мая президент России Владимир путин объявил о дополнительных мерах соцподдержки: с июня пенсии неработающим пенсионерам, прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличат на 10%.

— Отделениям пенсионного фонда необходимо своевременно произвести перерасчет и обеспечить выплаты, — поручил Рустам Минниханов.

Он отметил, что решения о дополнительных соцвыплатах позволят поднять доходы жителей республики, особенно это касается социально уязвимых категорий граждан. Эти решения потребуют дополнительных финансовых ресурсов из бюджета республики. Минфину и правительству Татарстана поручено оперативно подготовить расчеты по этим вопросам.

Фото: realnoevremya.ru

Регионам поручено организовать социальную поддержку семьям военнослужащих:

— <…> следует держать на особом контроле вопросы оперативного оказания мер поддержки семьям погибших и получивших ранения участников специальной военной операции. Эту работу надо организовать очень качественно, — сказал он.

В этом году в России на индексацию пенсий, повышение прожиточного минимума и другие социальные выплаты направят 600 млрд рублей. В последующие годы на данные меры поддержки предусмотрели 1 трлн рублей.

Маргарита Головатенко