В этом году на индексацию социальных выплат в России направят 600 млрд рублей

В этом году в России на индексацию пенсий, повышение прожиточного минимума и другие социальные выплаты направят 600 млрд рублей. Об этом заявил министр финансов страны Антон Силуанов.

По его словам, в последующие годы на данные меры поддержки предусмотрели 1 трлн рублей. Расходы возлагаются на федеральный центр. В то же время иные меры поддержки регионы могут взять на себя самостоятельно, передает «РИА Новости».

Фото: kremlin.ru

— У нас новые задачи: это восстановление экономик новых территорий, обеспечение высокого уровня боеспособности нашей армии, нужен новый импульс поддержки экономики в условиях ограничений — все это требует больших денежных затрат, — добавил министр.

Сегодня президент России Владимир Путин в ходе президиума Госсовета по социальным вопросам заявил, что прожиточный минимум с 1 июня увеличится на 10%. Также на 10% будут повышены МРОТ и пенсии неработающих пенсионеров.

Диана Жиленкова