В Татарстане за сутки зарегистрировали 131 новый случай заражения COVID-19

В Татарстане за последние сутки зарегистрирован 131 новый случай заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.



Всего на 28 мая в Татарстане выявили 149 710 случаев COVID-19. Выздоровел за весь период 144 971 человек, в том числе 261 за минувшие сутки. Умерли за весь период 1 995 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в Татарстане сообщалось, что за сутки зарегистрировали 139 новых случаев COVID-19. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко