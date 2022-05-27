В Татарстане за сутки зарегистрировали 139 новых случаев COVID-19

В Татарстане за последние сутки зарегистрировали 139 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 27 мая в республике выявлено 149 579 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 144 710 человек, в том числе 140 за минувшие сутки. Умерли за весь период 1 995 человек, за последние сутки — ни одного человека.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Накануне сообщалось, что в Татарстане выявили 142 новых случая заражения коронавирусом. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире на сегодня читайте в подборке «Реального времени».



Дарья Акимова