В России за сутки выявили 4 619 случаев заболевания коронавирусом

Фото: Максим Платонов (архив)

За последние сутки в России выявили 4 619 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране обнаружили 18 315 292 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 27 мая, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 6 064 человека, всего выздоровевших — 17 719 596 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 84 россиян, всего от инфекции скончались 378 784 жителей страны.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Накануне сообщалось, что за сутки в России выявили 4 700 новых случаев заболевания COVID-19. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире на сегодня читайте в подборке «Реального времени».

Дарья Акимова