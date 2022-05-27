В России за сутки выявили 4 619 случаев заболевания коронавирусом
За последние сутки в России выявили 4 619 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране обнаружили 18 315 292 человека, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
По данным на 27 мая, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 6 064 человека, всего выздоровевших — 17 719 596 человек.
За сутки коронавирус унес жизни 84 россиян, всего от инфекции скончались 378 784 жителей страны.
Накануне сообщалось, что за сутки в России выявили 4 700 новых случаев заболевания COVID-19. Актуальные новости о пандемии в Татарстане, России и мире на сегодня читайте в подборке «Реального времени».
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