Главное о коронавирусе на 27 мая: когда завершится пандемии, лидер Аргентины взял кредит из-за нарушения мер
Новые случаи COVID-19 в Татарстане
- Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина рассказала, что уровень заболеваемости коронавирусом в республике за прошлую неделю снизился на 8%. По ее словам, снижение темпов началось с 21 февраля и наблюдается по сегодняшний день. За сутки коронавирусом заразились 139 человек, а за все время пандемии число заболевших увеличилось до 149 579 человек, отметила эксперт.
- Заместитель министра здравоохранения республики Владимир Жаворонков сообщил, что вакцинацию от коронавируса первым компонентом прошли 2,5 млн татарстанцев. Вторым компонентом привились 2,2 млн человек. При этом больше миллиона из них не прошли ревакцинацию. Жаворонков подчеркнул, что особенное внимание прохождению вакцинации и ревакцинации должны обратить граждане старше 60 лет, поскольку именно в этом возрасте люди болеют тяжелыми формами коронавируса, что зачастую приводит к летальному исходу.
В ФМБА заявили, что в России не ожидается мощная волна COVID-19
- Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова заявила, что в России не ожидается наступление мощной волны заболеваемости COVID-19, но данный момент прогнозировать сложно. По ее словам, на развитие вируса влияют процессы мутации, которые значительно меняют его свойства.
- Иммунолог Николай Крючков рассказал, что во второй половине сентября в России следует ждать новой волны коронавируса. Он отметил, что в мире уже сейчас наблюдается рост заболеваемости практически в два раза. Летом ситуация останется не стабильной, но причин для возникновения очередной волны не будет. По словам Крючкова, возможными причинами ее возникновения станут: сниженный коллективный иммунитет, а также низкие темпы вакцинации.
- Вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил, что пандемия коронавируса близка к завершению. По его словам, COVID-19 не исчезнет полностью, но заболеваемость упадет до «крохотных цифр». При этом он призвал не расслабляться людей, которые находятся в группах риска. Альтштейн подчеркнул, что для них до сих пор сохраняется смертельная опасность, в связи с чем необходимо следить за состоянием здоровья, соблюдать определенные правила и своевременно проходить ревакцинацию. Кроме того, он допустил появление новых штаммов инфекции, однако отметил, что это является маловероятным.
- Более 30% населения России стали уделять больше времени вопросам здоровья за время пандемии коронавируса. Об этом говорится в совместном исследовании «Росгосстрах» и компании «Инвитро». Отмечается, что 27,7% респондентов стали больше уделять внимания мерам профилактики. Как утверждают еще около 40% участников опроса, они начали более требовательно относиться к качеству медицинских услуг. Почти каждый третий сообщил, что пандемия никак не повлияла на отношение к здоровью.
- Власти Орловской области продлили действие масочного режима до 30 июня включительно. Кроме того, в регионе продлили ограничительные мероприятия, в том числе при проведении массовых мероприятий. По итогам недели в области зарегистрировали 327 случаев заболевания коронавирусом, что на 23% выше показателя предшествующего аналогичного периода. При этом рост заболеваемости COVID-19 отмечается во всех возрастных группах населения.
- В пяти муниципалитетах Карачаево-Черкесии в связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки не фиксируют новые случаи заражения коронавирусом. В пресс-службе регионального правительства сообщили, что COVID-19 «отступил» в Адыге-Хабльском, Ногайском, Зеленчукском и Карачаевском районах, а также в Карачаевском городском округе.
- Губернатор Приангарья Игорь Кобзев сообщил об отмене масочного режима в Иркутской области, введенного в регионе из-за пандемии коронавируса в мае 2020 года. Он отметил, что в случае ухудшения эпидобстановки данную меру могут ввести вновь. По данным регионального оперштаба на 26 мая, в регионе за время пандемии подтвердили 293 693 случая заражения коронавирусом. Всего выздоровел 289 071 человек, умерли 8 656.
- Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Омской области решил перевести масочный режим и социальное дистанцирование в рекомендательный характер. Отмечается, что режим повышенной готовности решено было продлить до 30 июня. Ситуацию с эпидемией по-прежнему оценивают, как напряженную, с признаками стабилизации. Ранее губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что хотел отменить масочный режим еще два месяца назад, но из-за предостережения от Роспотребнадзора этого не удалось сделать.
Ученые идентифицировали молекулу, которая связана с нарушением обоняния при COVID-19
В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 527 841 016 человек, 6 284 534 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (83 837 114). На второй строчке — Индия (43 147 530), на третьей — Бразилия (30 880 512), на четвертой — Франция (29 626 992), на пятой — Великобритания (22 458 340).
Больше всего смертей зафиксировано в США (1 004 121). За ними следуют Бразилия (666 180), Индия (524 539), Россия (371 061, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (324 768).
- Председатель КНР Си Цзиньпин может отменить свою запланированную на 1 июля поездку в Гонконг по случаю 25-летия воссоединения бывшего британского анклава с Китаем из-за роста случаев заражения коронавирусом, сообщила газета The Wall Street Journal. Отмечается, что Пекин также рассматривает сокращение срока визита Си Цзиньпина в Гонконг до одного дня, в ходе которого он проведет смотр расквартированных там войск Народно-освободительной армии Китая и инаугурацию новых властей этого специального административного района КНР. Напомним, китайский лидер не покидал материковый Китай с января 2020 года.
- В Шанхае школьники смогут в июне вернуться к приостановленным из-за коронавируса занятиям в классах. Так, с 6 июня заниматься начнут ученики средней школы второго и третьего годов обучения, а с 13 июня в учебные заведения вернутся учащиеся третьего года начальной школы. Напомним, власти Шанхая перевели школы на удаленный формат обучения еще в начале марта. Тогда же прекратили работу детские сады и различные внеклассные образовательные организации.
- Американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что США, Япония и Южная Корея призывают КНДР заняться разрешением тяжелой ситуации с COVID-19 и приступить к дипломатии. Не желание сотрудничать с другими государствами создает угрозу для всего мира, отметила она.
- Ученые идентифицировали молекулу, которая связана с нарушением обоняния при COVID-19. По словам исследователей, именно из-за нее приятные ароматы могут приобретать оттенки горелого или испорченного, сообщает Communications Medicine. Отмечается, что 29 добровольцам предложили протестировать запах различных кофейных соединений. Затем реакцию пациентов с паросмией (искажение запахов) сравнили с реакцией людей, у которых ее не было. Результаты эксперимента показали, что люди, у которых есть паросмия, резко реагируют на химическое соединение — 2-фуранметантиол. Участники с нормальным обонянием утверждали, что эта молекула связана с запахом кофе или попкорна, но пациенты с нарушением обоняния чувствовали отвратительную вонь.
- Президент Аргентины Альберто Фернандес взял кредит в 3 млн песо ($26 тысяч), чтобы урегулировать возбужденное в его отношении дело о нарушении антиковидных мер. Отмечается, что эту сумму он собирается пожертвовать научному институту Мальбран. Ему вменяли нарушение карантинных мер во время празднования дня рождения его супруги Фабиолы Яньес в июле 2021 года. Суд одобрил мировое соглашение между Фернандесом и прокурором, согласно которому он внесет добровольное пожертвование, после чего дело будет закрыто.
- Премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что страна впервые с начала пандемии COVID-19 открывает въезд для туристов, однако для предотвращения распространения коронавируса гости страны должны будут всё время носить маски. Так, с 10 июня, по словам Кисиды, Япония возобновит прием иностранных туристов, однако пока что только в рамках групповых туристических туров. С конца мая страна в тестовом режиме начала принимать иностранцев из Австралии, Сингапура, США и Таиланда. Для граждан Китая упростили въезд.
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