Подсудимые по делу отставного экс-судьи не хотят «страдать за чужие грехи»

Фото: "Реальное время"/ Ирина Плотникова

В Верховном суде Татарстана началось оглашение приговора по резонансному делу 2017 года. Речь идет о серии преступлений, включая похищение человека и увод со счета чужой фирмы 76,8 млн рублей, организатором которых в СК считают судью в отставке, бывшего председателя двух районных судов Татарстана.



Сам Набиев к уголовной ответственности пока не привлечен, хотя согласие ВККС РФ по его персоне главный следователь страны Александр Бастрыкин получил еще в феврале 2022 года. По неофициальным данным, потенциальный фигурант покинул страну раньше. После того как стартовали суды над четырьмя его предполагаемыми подручными, включая племянника и бывшего водителя суда.

Сегодня трое фигурантов выступили с последним словом. Племянник судьи в отставке Денис Набиев свою позицию выражать не стал, просил суд руководствоваться тем, что он сказал в последнем слове. Вину ни в одном из эпизодов, включая мошенничество и похищение руководителя фирмы «Кишер», он не признает.

Челнинец Марсель Салахов также решил не повторяться. А вот их приятель Альберт Зарипов был куда многословней. В прениях именно для него гособвинитель по делу запросила самый большой срок — 15 лет колонии строгого режима.

— Ваша честь, надеюсь, что вы вынесете справедливый приговор, — обратился к председательствующему судье Зарипов. — Могу сказать, дело назвали политическим... Но я считаю, что страдать за чужие грехи невиновные не должны. Каждый должен ответить за свое... Мне много чего накидали... И если будет вынесен суровый, несправедливый приговор, буду обжаловать дело до последней инстанции, оправдываться столько, сколько надо...

Напомним, заключивший досудебное соглашение со следствием и давший показания против других фигурантов Алексей Кайманов уже осужден к 6 годам и 4 месяцам колонии строгого режима. В своих показаниях он называл Набиева-старшего идолом, говорил, что привык выполнять его директивы еще со времен работы водителем Менделеевского горсуда.