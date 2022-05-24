Татарстанцев предупредили о сильном ветре порывами до 15—17 м/с
В Татарстане сегодня ожидается сильный ветер. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.
Днем 24 мая местами на территории Татарстана ожидается сильный юго-западный ветер порывами до 15—17 м/с.
Согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана, сегодня в республике будет облачная погода с прояснениями. Ночью и утром местами небольшие осадки в виде дождя, в отдельных районах с мокрым снегом. Днем температура воздуха в республике составит +10..+15 градусов, в Казани — +10..+12 градусов, в Набережных Челнах — +11..+15 градусов.
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