Новости общества

08:24 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Татарстанцев предупредили о сильном ветре порывами до 15—17 м/с

07:43, 24.05.2022
Татарстанцев предупредили о сильном ветре порывами до 15—17 м/с
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане сегодня ожидается сильный ветер. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Днем 24 мая местами на территории Татарстана ожидается сильный юго-западный ветер порывами до 15—17 м/с.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана, сегодня в республике будет облачная погода с прояснениями. Ночью и утром местами небольшие осадки в виде дождя, в отдельных районах с мокрым снегом. Днем температура воздуха в республике составит +10..+15 градусов, в Казани — +10..+12 градусов, в Набережных Челнах — +11..+15 градусов.

Дарья Акимова
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также