Сегодня в Татарстане ожидается дождь и до +15 градусов

Сегодня в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью и утром местами небольшие осадки в виде дождя, в отдельных районах с мокрым снегом. Днем ожидается небольшой дождь. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

Днем температура воздуха в Татарстане составит +10..+15 градусов, в Казани — +10..+12 градусов, в Набережных Челнах — +11..+15 градусов.

Также синоптики прогнозируют ветер юго-западный умеренный и местами на почве и в воздухе заморозки до -2 градусов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По словам синоптиков, сейчас Татарстан отстает на 7 градусов от климатической нормы. В мае среднемесячная температура должна составлять +13,9 градуса, а она достигает +9,6 градуса. Завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев выразил надежду на то, что к концу месяца придет долгожданное потепление.

Дарья Акимова