Австрийская энергокомпания OMV открыла счет в российском банке для оплаты газа

Австрийская энергетическая компания OMV присоединилась к другим европейским компаниям, переводящим платежи в «Газпромбанк» в евро для оплаты поставок российского газа. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя концерна, компания реализовала процесс оплаты, не нарушающий санкции и обеспечивающий своевременные платежи за поставки газа. В OMV считают свои платежные обязательства выполненными с переводом суммы в евро.

OMV является крупнейшей в Центральной Европе нефтяной компанией. По итогам 2021 года ее чистая прибыль составила €2,093 миллиарда, выручка — €35,555 миллиарда.

Фото: wikipedia.org

27 апреля канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что страна приняла условия оплаты российского газа в рублях. То же самое сделала австрийская нефтегазовая компания OMV. По словам Нехаммера, условия оплаты были признаны соответствующими условиям санкций против России. Однако в начале мая страна отказалась от оплаты российского газа в рублях.



В конце апреля Венгрия объявила, что будет платить за российские нефть и газ в рублях. Власти страны заявили, что из России поступает 85% газа и 65% нефти для Венгрии.

Дарья Акимова