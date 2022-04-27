Австрия приняла условия оплаты газа из России в рублях — Германия допускает такую возможность

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что страна приняла условия оплаты российского газа в рублях. То же самое сделала австрийская нефтегазовая компания OMV. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Нехаммера, условия оплаты были признаны соответствующими условиям санкций против России. Он отметил, что для Австрии и OMV это было важно. Канцлер также обратил внимание, что Польша и Болгария отказались платить за российский газ в рублях и столкнулись с проблемами с поставками этого топлива из России.

Кроме того, немецкая компания Uniper, являющаяся основным поставщиком российского газа в Германии, допускает возможность оплаты за него в рублях. По словам финансового директора компании Тиины Туомелы, Uniper обсуждает этот вопрос с «Газпромом». Она добавила, что следующий платеж должен быть в конце мая.

OMV фото: wikipedia.org

Uniper фото: commons.wikimedia.org

На прошлой неделе канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Австрия сможет добиться независимости от поставок российского газа, вероятно, лишь через несколько лет. Он также отмечал, что Вена, Берлин и Будапешт выступают против эмбарго на поставки российского газа.



Сегодня «Газпром» заявил, что полностью приостановил поставки газа в Польшу и Болгарию. Решение было принято в связи с отказом платить за топливо в рублях.

Дарья Акимова