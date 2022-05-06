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Австрия отказалась от оплаты российского газа в рублях

06:48, 06.05.2022
Австрия отказалась от оплаты российского газа в рублях
Фото: realnoevremya.ru

Австрия не планирует платить за поставляемый Россией газ в рублях, заявил министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг.

По его словам, решение президента России Владимира Путина о новом порядке оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран привело к «противоположным результатам», сделав страны НАТО «более сплоченными», сообщает ТАСС.

27 апреля канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что страна приняла условия оплаты российского газа в рублях. То же самое сделала австрийская нефтегазовая компания OMV. По словам Нехаммера, условия оплаты были признаны соответствующими условиям санкций против России.

Маргарита Головатенко
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