Австрия отказалась от оплаты российского газа в рублях

Австрия не планирует платить за поставляемый Россией газ в рублях, заявил министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг.



По его словам, решение президента России Владимира Путина о новом порядке оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран привело к «противоположным результатам», сделав страны НАТО «более сплоченными», сообщает ТАСС.

27 апреля канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что страна приняла условия оплаты российского газа в рублях. То же самое сделала австрийская нефтегазовая компания OMV. По словам Нехаммера, условия оплаты были признаны соответствующими условиям санкций против России.

Маргарита Головатенко