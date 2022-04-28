Венгрия приняла схему оплаты за российский газ и нефть в рублях

Венгрия будет платить за российские нефть и газ в рублях. Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

— Из России поступает 85% нашего газа, 65% нашей нефти. Почему? Потому что это определяется инфраструктурой. Это не для развлечения, мы не выбирали ситуацию, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: moszkva.mfa.gov.hu

У Венгрии отсутствуют альтернативные источники или маршруты, которые позволили бы им прекратить импорт российских энергоносителей в ближайшие несколько лет.

Сийярто пояснял, что Венгрия заплатит в евро на счет в «Газпромбанке», который затем переведет их в рубли и отправит в «Газпром экспорт».

Вчера «Газпром» сообщил о полной приостановке поставок газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с неоплатой в рублях. На фоне этого в Европе цена газа на открытии торгов на бирже в среду росла на 21% и поднималась выше $1 350 за 1 тыс. куб. м. Канцлер Австрии Карл Нехаммер позже заявил, что страна приняла условия оплаты российского газа в рублях. То же самое сделала австрийская нефтегазовая компания OMV. Немецкая компания Uniper допустила возможность оплаты российского газа в рублях. Спустя время Нехаммер опроверг информацию о планах оплачивать газ из РФ в рублях.



Татьяна Леухина