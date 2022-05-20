В Казани ремонт автомобильной дороги на улице Николая Ершова планируется завершить в срок

Ремонт автомобильной дороги в Советском районе Казани на улице Николая Ершова планируется завершить в срок — в конце октября текущего года. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе мэрии города.

Отмечается, что ремонтные работы организованы с возможностью движения автотранспорта. Кроме того, основная часть работ проводится в ночное время, а днем — с минимальным количеством техники и незначительными ограничениями.

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Напомним, ремонт дороги на улице Николая Ершова начался 5 мая. Работы ведутся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Протяженность ремонтируемого участка составляет 1,5 км. На проведение работ из республиканского бюджета выделили 250 миллионов рублей. Сейчас на участке ремонтируют асфальтобетонное покрытие, устанавливают бортовые камни.



Из-за ремонта дорог на Ершова регулярно образуются крупные пробки. Так, 16 мая очевидцы сообщали, что на улице сильный затор, а пробка тянется с улицы Гвардейской (на пересечении с улицей Аделя Кутуя) и до Сибирского тракта. По их словам, общественный транспорт вынужден объезжать пробку не по автобусной полосе.



Фото: очевидцы

О том, что на улице Николая Ершова утром и вечером появлялись 7-балльные пробки также сообщалось 18 и 19 мая. Кроме того, в эти временные промежутки заторы можно наблюдать на проспекте Победы, Мамадышском тракте, улицах Рихарда Зорге, Гвардейской, Ломжинской, Космонавтов, Патриса Лумумбы.

Максим Кокунин