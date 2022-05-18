Вечером на казанских дорогах образовались 7-балльные пробки

Вечером на дорогах Казани образовались пробки. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», они оцениваются в 7 баллов.

В основном затрудненное движение наблюдается в центральной части города: на улицах Пушкина, Лево-Булачной, Московской, Мусы Джалиля, Николая Ершова, Театральной, Достоевского. Также заторы образовались на улицах Аделя Кутуя в Советском районе, Краснококшайской в Кировском районе и Декабристов в Московском районе.

Фото: скриншот

Сегодня утром в столице Татарстана также наблюдались пробки в 7 баллов. Заторы появились на улицах Пушкина, Лево- и Право-Булачной, Московской, Тукая, Карла Маркса, Николая Ершова, Аделя Кутуя, Родины и других.



16 мая в Казани наблюдалась пробка на улице Николая Ершова — на магистрали проводили ремонтные работы. Она тянулась с улицы Гвардейской (на пересечении с улицей Аделя Кутуя) и до Сибирского тракта. Очевидцы сообщали, что общественный транспорт был вынужден объезжать пробку не по автобусной полосе.

Дарья Акимова