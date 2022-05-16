В Казани на улице Ершова наблюдается сильная пробка из-за ремонтных работ

Фото: очевидцы

В Казани на улице Николая Ершова наблюдается сильная пробка — на ней проводятся ремонтные работы, сообщили очевидцы «Реальному времени».

Пробка тянется с улицы Гвардейской (на пересечении с улицей деля Кутуя) и до Сибирского тракта. Очевидцы сообщили, что общественный транспорт вынужден объезжать пробку не по автобусной полосе.

В этом районе сильные пробки наблюдаются по улице Патриса Лумумбы и улице Альберта Камалеева. Еще сильная пробка — на улице Хади Такташа. В остальном дорожная ситуация в городе спокойная, пробки — 5 баллов.

В Казани в воскресенье, 15 мая, произошло 92 ДТП, из которых шесть с пострадавшими. В городе зарегистрировали два наезда на стоящие автомобили, наезд на стоящий транспорт с последующим наездом на пешехода, два падения пассажиров в общественном транспорте и столкновение автомобилей.

Маргарита Головатенко